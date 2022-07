Nafta hind ei saa ju lõpmatult tõusta

Ettevõtlusminister Kristjan Järvan – trombooni mängiv makromees Pruunsilla meeskonnast

Tulevast ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrit Kristjan Järvanit (31) vähem või rohkem tundvad inimesed kirjeldavad teda kaheti: ühelt poolt öeldakse, et ta on kiire kohanemisvõimega nupukas ettevõtlusmees, teisalt paisatakse õhku küsimus, mis on Järvani ministriks hakkamise agenda.

