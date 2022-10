Alustab investor Toomase Investeerimisklubi

Ühtekokku on Investeerimisklubi läbi aastate korraldanud üle 250 ürituse, millest tuntuim on igasuvine InvesteerimisFestival. Foto: Andres Haabu

Mul on suur rõõm kuulutada tänasest taasavatuks juba legendaarne Investeerimisklubi.

Rõõm on seda suurem, et Investeerimisklubi on fännid mult nõudnud juba pikki aastaid ning olen ikka ja jälle lubanud ideed kaaluda. Nüüd viimaks otsustasin lubaduse teoks teha.

Ma ei alusta ju nullist! Vastupidi, eelmisel sügisel ühendasin mäletatavasti väed Tõnis-Denis Merkuljevi ja Marko Oolo loodud Investeerimisklubiga, mis on järjepidevalt tegutsenud juba aastast 2014.

Investeerimisteekonnal on väga suureks toeks sarnaselt mõtlevate inimeste toetav seltskond. Just seda kohta Investeerimisklubi täidabki. Kogukond inimestest, kes koos õpivad, kogemusi jagavad ja võite tähistavad. Marko Oolo Investeerimisklubi kaasasutaja

Minagi olen klubi tegevusse nõu ja jõuga panustanud juba selle loomise aegadest peale. Väga paljud on meilt küsinud, millal Investeerimisklubi taas uksed avab.

Nüüd panime Marko ja Tõnis-Denisiga taas pead kokku ja nägime, et Eesti investeerimiskogukond, mina sealhulgas, on valmis uueks arenguhüppeks. Nii saigi varasemale kogemusele toetudes disainitud Investeerimisklubi, mille sarnast teist juba naljalt ei leia.

Investeerimisklubi liikmena saad iga kuu osa lugematutest hüvedest, nagu näiteks: 12 sisukat investeerimisüritust aastas. Sealhulgas eksklusiivsed börsifirmade külastused. Boonuseks kõigile liikmetele ürituste kokkuvõtted, salvestused, materjalid, Exceli tööriistad. Tasuta Investori ajakirja aastatellimus kõigile 2022. aastal liitunuile. Kõik Äripäeva investeerimisraamatud -20% soodsamalt. Investeerimisklubi eksklusiivne uudiskiri üks kord kuus. Investeerimisklubi liikmete kinnine grupp Facebookis. Eripakkumised investorite kogukonna suurüritustele: investor Toomase konverentsile ja InvesteerimisFestivalile. Superpakkumised investor Toomase Investeerimisklubi koostööpartneritelt. Ja palju muud!

Mõistagi on Investeerimisklubi suurim väärtus edumeelsed liikmed, kes aitavad meil kõigil hoida distsipliini ning leida motivatsiooni ja inspiratsiooni.

Investeerimisüritused hakkavad reeglina toimuma iga kuu kolmanda nädala kolmapäeva õhtul. Minu hea sõbra Seppo Saario eeskujul hakkame üheskoos külastama börsifirmasid, aga ka idufirmasid, et suhelda otse ettevõtete omanike ja juhtkonnaga. Väärt investeerimisobjektide leidmise kõrval õpime nii ka parimaid viise, kuidas ise igapäevaselt äri teha.

Investeerimisklubi koostööpartnerid on Valge Klaar ja SEB.

Toimuma hakkavad seminarid investoritele aktuaalsetel teemadel, praktilised töötoad, vestlusõhtud edukate investoritega ja parimate investeerimisraamatute esitlused. Aga mitte ainult, kavas on ka mitmeid boonusüritusi.

Innustavad edulood

Investeerimisklubi liikmete seast on tänaseks välja kasvanud terve hulk silmapaistvaid investoreid, kes täna kujundavad nii meie ettevõtlus- kui investeerimismaastikku. Investeerimisklubi on aastate jooksul tuule tiibadesse andnud paljudele.

Klubiga ühineda soovitan nii endistel kui uutel liikmetel. Usun, et üheskoos tegutsedes ja kuulates oma valdkonna parimate kogemusi suudame ka meie endi investeerimiskontodega lausa imesid korda saata.