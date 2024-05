Artikkel

Ühest taskust teise: Nvidia ralli tuleb minu teiste aktsiate arvel

Nvidia võtab kasumi ülejäänud maagilise seitsmiku arvel.

AI ehk tehistaibu buum on toonud kaasa mõneti kummalise olukorra: ma teenin ühe oma portfelli kuuluva ettevõttega (Nvidia) selle tulu, mis teised minu portfelli kuuluvad ettevõtted (peamiselt Alphabet ja Microsoft) kulutavad.

See ühtlasi näitab, et tehistaip pole endiselt kuigi taibukas, hoolimata kõigist selle eri versioonide arendamiseks kulutatud miljardeist dollareist. Ta on võimetu tegema vahet inimeste jutu eri toonide ja varjundite vahel. Ta ei suuda eristada tõdes valest, irooniast, huumorist, sarkasmist ja unistamisest. Ta ei tea, mis nahavärviga olid viikingid ja Wehrmachti sõdurid, ta ei hooma, mitu näppu on inimese kummalgi käel, kus need paiknevad, kuidas liiguvad ning sedagi, kui palju käsi võiks ühel inimesel üldse olla.