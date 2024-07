Tagasi 22.07.24, 16:09 Parim viis miljonäriks saada on investeerida miljard lennufirmasse Minugi portfellis olnud Ryanairi aktsia kevadine tõusukaar Dublini börsil lõppes järsult – odavlennufirmale said saatuslikuks liiga odavad piletid.

Ryanairi aktsia on odavate lennupiletite tõttu suures languses.

Foto: DPA/Scanpix

See tähendab, et lennufirma põletab hetkel investorite raha ning ka aktsionärid saavad sellest aru. Pärast värskeid majandustulemusi on ettevõtte aktsia Dublini börsil odavnenud 14,38% ning selle eest tuleb hetkel välja käia 14,08 eurot.

