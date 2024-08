Tagasi 02.08.24, 14:25 Ootan Enefit Greenilt priskemat dividendi Enefit Green suutis küll võrreldes eelmise aastaga kasuminumbrit suurendada, kuid olukord, mis vaatab vastu pärast ühekordsete tulude ning tulumaksuefekti maha lahutamist, paneb mind muretsema.

Äripäeva investor Toomas loodab, et mahtu kasvatades jõuab dividend peagi tagasi ka kunagiste hiilgeaegade tasemele. Foto: Andras Kralla

Värsketest tulemustest selgub, et Enefit Green on poole aastaga teeninud 37,39 miljonit eurot puhaskasumit ning arvestades, et sügis- ja talvehooaeg on tuulisemad ning nõudlus elektri järele suurem, ei imestaks ma üldse, kui aasta lõpuks kirjutaks roheettevõte oma puhaskasumi reale 90 miljonit eurot. Kui juba kasumist räägin, olgu mainitud ka müügitulu – teises kvartalis, aga ka esimesel poolaastal teeniti neid mullusega võrreldes vähem.

