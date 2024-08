Tagasi 14.08.24, 16:17 Ravimifirma aktsia pole üldse nõrganärvilistele Olen kõigest tänavu aprillist olnud Euroopa suurima börsifirma, ravimigigandi Novo Nordiski osanik, kuid juba on selle aktsia jälgimine pakkunud mulle üsna teravaid elamusi.

Novo Nordisk oli sunnitud kaalulangetusravimi hinda loodetust rohkem langetama ja see lõi kasumiprognoosi, samas usutakse, et mida odavam on ravim, seda rohkem satub see tervisekindlustajate radarile ja nii ka massidesse. Foto: Reuters/Scanpix

Jälgisin pikalt Novo Nordiskit kõrvalt ega pannud varem tähele, kuivõrd äkiliselt see aktsia igasugustele uudistele reageerib. Nüüd panen ja võin selle nelja kuu kogemuse põhjal öelda, et ravimifirmasse, isegi suurde ravimifirmasse investeerimine pole sugugi muretu kulgemine mööda siledat asfaltteed, mille lõpus kaugel horisondil terendab jõukus. Pigem on see nagu karm autoralli, kus üksikud sirged ja siledad teelõigud vahelduvad ette hoiatamata julmade hüpekate, auklike karjamaaradade ja reetlike kraavidega.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun