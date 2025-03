Tagasi 03.03.25, 17:27 Lühike veebruar: raha otsas ja kasvurakett vedas alt Lühike ja börsitorme täis veebruar loksutas minu portfelli pigem külgsuunas. Tehnoloogia uputas positsioone üksteise järel punasesse, Balti börs andis natuke hingamist. Indeksitele jään ikka alla.

Microsoft oli veebruaris minu portfelli kõige suurem põruja. Hiljuti tuli info, et Skype’ iga tuleb meil varsti hüvasti jätta. Foto: Zumapress/Scanpix

Minu tehnoloogiast pungil portfell on pidanud tõesti veebruaris üle elama korraliku börsisahmaka. Jaanuaris Valges Majas tööd alustanud Trumpi pidasime kõik ettearvamatuks, aga et see ettearvamatus nii värvikaks kujuneb, seda me keegi sellisel määral ei uskunudki.