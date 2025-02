Tagasi 26.02.25, 12:13 Kaotasin kiluleiba süües pea 20 000 eurot Viimastel päevadel on USA aktsiaturge tabanud suurem müügilaine, mis ka minu portfellis tuuseldas ja suurema languse tekitas.

Olen jällegi oma portfelli selle aasta tootlusega nulli lähistel tagasi. Foto: Anti Veermaa

Hommikul portfelli kokku lüües avastasin, et olen pea 20 000 eurot vaesem võrreldes reede õhtuga. Tegelikult tegi S&P 500 indeks oma tipu juba eelmisel kolmapäeval ja on sealt alates langenud veidi üle 3%. See ei tundu suur langus, kuid portfellis on ka selline langus päris hea hoop.