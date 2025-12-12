Kolm põhjust, miks ma Amazoni ei osta

Wall Streeti analüütikud jagavad iga aasta lõpus oma nägemust aktsiaturu arengust eelolevaks aastaks, mis seekord on suures osas optimistlik. Strateegide S&P500 tasemesiht on uuel aastal 7100-8000 punkti, mis tähendaks kuni 16% suurust kasvu.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.