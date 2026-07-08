Ostan juunis portfelli uputanud aktsiat juurde

Viimast ostu vaadates käis mul südame alt jõnks läbi, kui kuu alguses oma portfelli liikumisi kokku lõin: maikuu lõpus IRENisse pandud rahast on tänaseks 40% läinud. Selline kukkumine väärib juba täitsa otsa vaatamist, sest nagu ma ostes ütlesin, ei välista ma hinna kukkudes positsiooni suurendamist.

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