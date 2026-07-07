6 aktsiaraketti Meelis Maasikult: panused lähevad energiasektorile ja tehisintellektile

Swedbanki finantsturgude vanemmaakler Meelis “raketihoiataja” Maasik esitles InvesteerimisFestivali laval koos privaatpanganduse varahalduse kliendihalduri Martin Korjusega kuut aktsiaideed. Möödunud aastal välja käidud ideed on praeguseks juba kõrge lennu teinud.
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artiklit lugedes teada:
- millised kuus-seitse aktsiaideed tõid Meelis Maasik ja Martin Korjus välja ning miks nad just energiasektorile ja tehisintellektile panustavad;
- kuidas põhjendab Korjus, et ka 3,5 aastat kestnud pulliturg võib investorile veel tootlust pakkuda;