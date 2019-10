Erainvestorite laulupidu

Aktsiaportfelli loomine ja haldamine on keeruline. Just sel põhjusel on see raske töö jäetud oma ala parimate spetsialistide kanda.

Foto: Unsplash

Raske töö on jäetud nende kanda, kel on ette näidata kraad kallist ülikoolist või paarist ning kes mõistavad keerulisi mudeleid ja valemeid ning on koondunud salapärasesse sekti, mida maailm tunneb Wall Streetina. Tundub, et ülejäänutel pole vähimatki lootust.

USA fondijuht, investor ja filantroop Peter Lynch on sootuks vastupidisel arvamusel. Raamatu „Üks samm Wall Streetist ees“ autor ei loobi siinjuures niisama sõnu, sest finantsringkondades räägitakse temast kui legendist ja seda põhjusega. Aastail 1977–1990, mil ta töötas Fidelity Investmentsis fondijuhina, näitas ta keskmiselt 29,2% aastatootlust, ületades sellega järjepidevalt S&P 500 indeksit. Tema portfell koosnes peamiselt just üksikaktsiatest.

Lynchi sõnul võib igaüks meist ehitada üles aktsiaportfelli ja teha seda sama edukalt või isegi edukamalt kui kõrgelt koolitatud fondijuhid Wall Streetil. Tema üks kuulsamaid soovitusi on investeerida sellesse, mida sa tead. Teisisõnu, osta tasub üksnes nende ettevõtete aktsiaid, mille toodete ja teenustega oled tuttav ning mis sulle ka meeldivad. Ta väidab, et tavapärase elu elamine pakub erainvestorile lõputuid võimalusi avastada uusi trende, mis pole fondijuhtide radarile ja valemitesse veel jõudnud. Ning just see tagabki eelise Wall Streeti ees.

Perspektiivikast võimalusest suurepäraseks partiiks

Samas ei tasu tundmatus kohas siiski päris pea ees vette hüpata ning esimese emotsiooni pealt aktsiaid ostma hakata. Lynchi sõnul pakuvad igapäevased tähelepanekud küll häid ideid, kuid see on kõigest algus. Enne konkreetsesse aktsiasse investeerimist tuleb esmalt põhjalik analüüs teha, sest perspektiivikast võimalusest saab tõeliselt hea partii alles siis, kui seda ka numbrid toetavad.

Raamatu lugejat võib ehk mõnevõrra häirida asjaolu, et see on kirjutatud ligi paarkümmend aastat tagasi. Turu olemus ning dünaamika on sellest ajast omajagu muutunud. Noorema generatsiooni jaoks on maailma juhtivaks nähtuseks internet. Tehnoloogiasektor on loonud täiesti uue võimsa jõu, mis on omakorda avaldanud suurt mõju börsile.

Lynch möönab raamatus isegi, et ta on üsna tehnoloogiakauge, hoiatades samas uute kuumade aktsiate lummuse eest. Tuleb tõdeda, et mida aeg edasi, seda enam on tegemist igati asjakohase hoiatusega. Viimasetel aastatel on börsile jõudnud mitu uut tehnoloogiaaktsiat, mille väärtus on ettevõtte tegelikust kasvust kohati valgusaastate jagu ees. Mõistlike investeerimisotsuste tegemisel aitab siinkohal vana hea ettevõtte väärtuse analüüs, mis aitab terad sõkaldest eraldada.

Nagu paljud teisedki legendaarsed investorid, manitseb ka Lynch olema kannatlik ja mitte laskma end kaasa kanda üleüldisest eufooriast ja paanikast. Üksikaktsiatest investeerimisportfelli kokku panemine on keeruline, aga kindlasti mitte võimatu. Kui kasutada elukogemust ja loogilist mõtlemist, ei lase hea tulemus end kaua oodata. Meeles tasub ainult pidada, et aktsianoppijaks õpitakse, mitte ei sünnita.