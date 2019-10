Tööõnne ekspert: Töötajatele tuleb anda rohkem vabadust ja vastutust

Nooremate generatsioonide sisenemine tööturule on muutnud ootusi tööelule ja töö sisule. Kindlustundest, palgast, töölauast ja tavapärasest motivatsioonipaketist enam ei piisa.

Tiina Saar-Veelmaa on psühholoog, koolitaja, konsultant ja nõustaja, kelle peamisteks uurimisteemadeks on tööõnn, tasakaalus elu ja terviklik töökultuur. Foto: Andres Haabu

Tööõnne ekspert Tiina Saar-Veelmaa väidab kindlalt et, läbi on saanud aeg, kui saab eksisteerida ametijuhendipõhine töö – mõtled välja kindlad ülesanded ja saadad töötaja tööle.

Aina rohkem tuleb arvestada sellega, et töötajale võib suur osa nõutava ametikoha ülesannetest küll meeldida, kuid väike protsent tegevusi ei sobi talle absoluutselt ja mõjutab seetõttu tema rahulolu kõige muu suhtes. Nii võid peagi avastada, et hea töötaja on otsimas uut tööd, vaatamata sellele, et pealtnäha on kõik hästi ja ta sai seni hakkama.

Võimalda töötajal töökohta kujundada

Kui soovid, et töötaja teeks oma tööd pühendunult ja entusiasmiga, siis tasub järele mõelda – kas tahad head töötajat hoida ja leida töölõigule, mis talle ei meeldi, asendaja võib seisad peagi silmitsi üle- üldse uue töötaja värbamisega.

Ametikoht ei tohiks tänapäeval enam olla jäik ja paindumatu. Me vajame aina rohkem isiksusi, ideid ja loovat lähenemist. Mida rohkem paindlikkust suudame töötajale võimaldada, seda suurema tõenäosusega on ta oma töökohal õnnelik, mis muudab ta ka efektiivsemaks ja tulemuslikumaks. Lase töötajal kujundaja endale meelepärane töökoht ning näed, kuidas ideed hakkavad lendama ja töötaja teeb ära rohkem, kui temalt on palutud või kui on ette nähtud. Lihtsalt seetõttu, et tal lastakse teha seda, milles ta hea on.

Lase töötajal olla nagu iseseisev ettevõtja oma organisatsiooni sees. Ära sea ette piire ega sunni töötajat kastis mõtlema. Ka kõige pahuram töötaja võib õitsema hakata, kui talle rohkem vabadust ja vastutust anda.