Kuidas muuta ülemõtlemine superprobleemist superjõuks?

Kui me pole just eraldi harjutanud olema oma mõtetest teadlik, oleme nendega justkui kokku sulandunud, omamata nende üle mingitki ülevaadet või kontrolli, tõdeb psühholoog ja teadveloleku õpetaja Helena Väljaste. Foto: Martin Limper

Elu on kui flööt: selles võib olla mitmeid auke ja tühjust, ent kui oskad, saad sellel imelisi meloodiaid mängida. Tõepoolest, elu ei lähe alati nii, nagu tahame! On aegu, kui asjad sujuvad ja unistame sellest, kuidas kõik jääbki nii, et peagi siiski tõdeda: miski pole püsiv ja oleme silmitsi oma elu aukude ja tühjusega.

Nendel keerukamatel aegadel käivitub meis stressreaktsioon, mis väljendub sageli ülemõtlemise ja negatiivsusega. Muretsemine, kurja kuulutamine, haletsemine, süüdistamine, kritiseerimine, kahtlemine, mustvalge mõtlemine – tuleb sulle neist mõni tuttavana ette? Ja ega sellega asi ei piirdu! Suudame ju kasutada sääraseid mõttemustreid ka siis, kui kõik on hästi, muretsedes näiteks tuleviku pärast või süüdistades end möödanikus. Piisab sellest, kui näha puhkuse ajal silmanurgast ärevust tekitavat töökirja ja juba suudamegi pool päeva vaid sellele mõelda! Meie keha on ühes, aga meel hoopis teises kohas. Ja nii jäämegi ilma paljudest imelistest hetkedest oma elus.

Oletame näiteks, et kogesid lapsepõlves tõrjutust ning järeldasid sellest, et sa ei meeldi teistele. Selliseid olukordi tuli ehk hiljemgi ette: koolis, trennis, ülikoolis. Nüüd koged iga väiksemagi märgi puhul – näiteks läheb sinust mööda töökaaslane telefonilt pilku tõstmata või keegi viskab sinu kulul väikese nalja –, et sa ei meeldi teistele. See muserdab, sa hoiad igaks juhuks teistest eemale, et mitte tõrjutud saada. Ja nõiaring ongi loodud – kogemus lõi uskumuse ning nüüd loob uskumus sind! Taipaksid sa vaid uurida, kas see mõte on tõene, abistav või hooliv, pääseksid selle uskumuse vangist.

Raamat: "Taustahelid" Autor: Jon Acuff Lehekülgi: 224 Kirjastus: Äripäev Loe näidislehekülgi siit.

Automaatselt leierdav kasutu taustaheli varastab aega, loovust ja tulemuslikkust

Meil on tohutus koguses selliseid uskumusi! Igaühel on oma unikaalne komplekt. Ja need uskumused loovad nähtamatult meie kogemust. Jon Acuff adresseerib seda probleemi oma raamatus „Taustahelid. Üllatav lahendus ülemõtlemisele“. Ta toob välja, kuidas automaatselt taustal leierdavad väärad mõtteviisid on kui kriipivad ja pealetükkivad helid, mis varastavad meilt aega, loomingulisust ja tulemuslikkust. „Kui see, mida mõtled, takistab sul saavutamast seda, mida tahad, on tegu ülemõtlemisega“, nendib Acuff, ja lisab: „Ülemõtlemine seisab ka sinu unistustel tee peal ees“. Kuidas aga muuta ülemõtlemine superprobleemist superjõuks? Lihtsalt!

1. Saada oma katkised taustahelid erru.

2. Asenda need uutega.

3. Korda neid seni, kuni need muutuvad sama automaatseks nagu vanad.

Alustuseks tuleks kuulata, millised on sinu elu isiklikud taustahelid. Selleks et taibata, kas saata taustaheli erru või mitte, küsi: kas see on tõsi (oled sa selles ikka 100% kindel)? Kas see aitab (liikuda edasi ja luua tähendusrikast ja sinu väärtustega kooskõlas elu)? On see hooliv (kas ütleksid seda sama ka oma heale sõbrale)?

Uus isiklik hümn

Muusikalistel taustahelidel on võime meie enesetunnet hetkega muuta. Seda teavad väga hästi nii restoranid, filmitegijad kui jõusaalid, ning kasutavad seda teadmist enda hüvanguks ära. Kasuta sinagi! Kui avastad, et sind on saatmas katkine taustaheli, mis pole tõene, hooliv ega abistav, asenda see uuega! Mitte „mul pole aega“, vaid „ma jõuan olulise alati tehtud“; mitte „ma ei jaksa“, vaid „ma võtan kätte ja teen selle ära“; mitte „ma ei oska seda“, vaid „ma teen selle endale selgeks“. Ütle endale seda, mis päriselt toimib ja sind toetab. Ning korda seda – justkui enda uut hümni. Kordamine aitab vähendada ülemõtlemist ja eneses kahtlemist, suurendades samas rahulolu ja tulemuslikkust. Ja varsti ongi vana taustaheli asendunud uuega!

Ahjaa, kui sa oled see inimene, kes ikka veel otsib seda maagilist nuppu, millega kõik katkised taustahelid hetkega igaveseks vaigistada, siis tea: sellist on-off nuppu pole olemas! Küll aga saad sa taustaheli häälestusnupust maha keerata. Ülemõtlemise vastand on tegutsemine – hakka lihtsalt tegutsema, keskendu sellele ja vali end saatma taustahelid, mis sind selle tegevuse juures toetavad. Vot see on sinu supervõime!