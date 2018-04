Ameerika investor, Eesti ootab sind

Balti riigijuhtide tippkohtumine USA presidendiga andis suurepärase võimaluse oma riiki maailmale tutvustada.

Balti riigijuhtide teisipäevaõhtune kohtumine Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpiga edastas välisinvestoritele olulise sõnumi – siia on turvaline investeerida, USA on jätkuvalt pühendunud piirkonnas julgeoleku ja stabiilsuse tagamisse.

Balti riikide geograafiline asukoht järjest provokatiivsemalt käituva Venemaa külje all pakub ühelt poolt unikaalseid võimalusi Ida ja Lääne vahel kaupade ja info vahendamisel, kuid teiselt poolt on kindlasti ka riskiteguriks. Tehinguseire agentuuri MergerMarket andmetel tehti mullu Eestis ligi 200 ühinemis- ja ülevõtmistehingut, mida on veerandi võrra rohkem kui aasta varem. Mahukad rahvusvahelised tehingud annavad märku kasvanud usaldusest siinse majanduskeskkonna vastu. Oluline risk, mida Äripäevaga vestelnud eksperdid nägid, oli just hirm halveneva julgeolekukeskkonna ees.