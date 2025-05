“Kui turg on kuum, on palju ruumi igasuguste firmade asutamiseks, ning seal on palju jama, samas kui ainult parimad suudavad kriisi ajal läbi lüüa,” tõdes start-up’ide konverentsil Latitude59 esinenud ookeanide puhastamisega tegelev tippaktivist Boyan Slat Äripäevale.