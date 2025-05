Tagasi ST 22.05.25, 17:40 Vaata videost, miks maailmaturg reageerib närviliselt isegi väikesele ilmaolude muutusele Scandagra viljaäri juht Marge Pähkel selgitab, kuidas globaalsed ilmastikunüansid, dollarikurss ja fondide ootused kujundavad nisu hinda. Kuigi maailma nisuvarud kasvavad – prognoositakse lausa 10 miljonit tonni lisasaaki –, on turu meeleolu kõikuv. Üksainus külmalaine Venemaal või kuivus Hiinas võib tõsta hindu või tekitada turgudel paanikat.

Scandagra viljaäri juht Marge Pähkel.

Foto: Scandagra Eesti

Euroopa eksportijad on täna keerulises positsioonis – tugev euro teeb meie nisu kallimaks võrreldes USA viljaga, mis on praegu globaalselt odavaim. Samal ajal sunnib suur saagiprognoos Euroopat rohkem eksportima. Ja kui nõudlust ei teki, kuhu see nisu siis paigutub?

Turul toimub praegu midagi enamat kui tavapärane hooajalisus. Kas seekord dikteerivad mängureeglid ilm või hoopis turgudel tegutsevad fondid? Kas eurooplane jääb kõrgete kuludega mängust välja ja võidab taas USA?

🎥 Vaata videot ja saa teada, miks isegi üks vihmane päev Rostovis võib su vilja hinna muuta.

👉 Mis seisus on Prantsusmaa nisu?

👉 Kas Hiina tuleb turule ostjana või konkurendina?

Kogu analüüs ja vihjed tulevikuks – nüüd Scandagra videos.