7 raamatut, mida teised juhid loevad

Eelmisel aastal ilmavalgust näinud raamatust “Kuidas olla juht, keda sinu inimesed päriselt vajavad” on ilmunud juba kolm trükki. Tegemist on Eesti esimese tervikliku käsitlusega coach’ivast juhtimisest, milles avatakse lähemalt inimkeskse juhtimiskontseptsiooni sisu ning jagatakse praktilisi meetodeid ja tööriistu, mida juht saab kasutada, et ettevõtte tulemuslikkust suurendada ja inimeste rahulolu tõsta. Nii on võimalik endast kujundada juht, keda sinu inimesed päriselt vajavad.

“Esimene minut” sobib hästi neile, kes on kimpus sisutühjade koosolekute, infomüra ja vääritimõistmisega. Raamatu Chris Fenning usub, et info täpseks edastamiseks on meil vaja vaid ühte minutit. See ei tähenda kogu info pressimist ühte minutisse, vaid õigele sõnumile ja edastamisviisile keskendumist. Raamatus pakutakse välja stuktureeritud lähenemine tööalase suhtlemisoskuse lihvimisele laiemalt, millest saab kasu mistahes astme või valdkonna töötaja.

Mitmete auhindadega pärjatud raamat on praktiline ja tõhus kogumik, kus esitatud juhised aitavad kaasa juhi ja tema meeskonna arengule, loovad tulemustele orienteeritud õhkkonna ja viivad ettevõtte kasvule. Raamatus leiab tööriistu strateegilise mõtlemise arendamiseks, enesekindluse parandamiseks, vastutuse jagamiseks jms. “Juhtimise mõtteviis 2.0” sobib nii algajale kui ka kogenud juhile.

Meeletust infohulgast, mis meid ümbritseb, pole mingit kasu, kui me ei oska seda vajalikul hetkel kasutada.”Kuidas luua teine aju” esitab ajatuid põhimõtteid, mis aitavad hallata ja kasutada üha suurenevaid infovooge. On väga suur eelis teha kõike väiksema ajakulu, stressi ja pingutusega.