Raadiohitid: võlakirjabuum, kopteriõnnetus ja nimekad persoonid

Avaroni fondijuht reastas atraktiivsemad Baltikumi võlakirjaemissioonid

Avaroni fondijuht Rain Leesi rääkis, kuidas ta vaatab otsa Baltimaade võlakirjabuumile, mida väldib ja millesse usub. Leesi hinnangul hakkab kinnisvarasektor muutuma üha atraktiivsemaks. “Kui me vaatame kinnisvarasektorit, siis viimased kaks või kolm aastat pole selles sektoris olnud head. Praegu on olukord selline, et intressid on jõudsalt langemas, mille loogiline järeldus on see, et nõudlus kinnisvara järele võiks taastuda,” rääkis ta.