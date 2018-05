Tallinna Sadama IPO kui sõõm värsket õhku

Kas Tallinna Sadama aktsiate esmapakkumine investorid õnnelikuks teeb, näitab aeg, kuid Tallinna börsile on see pidupäev.

Aktsiahinna ennustamine enne prospekti avaldamist on võrdlemisi tänamatu töö, kuid aktsiate arvu ning lubatud vähemalt 30 miljonilist aastadividendi arvestades võib prognoosida, et hind jääb 2 ja 3 euro vahele. See on muidugi ka päris suur vahemik, kuid mida lähemal kahele, seda suurema ostusoovituse võib anda.

Kolmandik müüki

Praegu on Tallinna Sadamal 187,6 miljonit aktsiat, pärast reedest emissiooni saab neid olema 263 miljonit. Müüki läheb 86,7 miljonit aktsiat, neist 11,3 miljonit olemasolevat aktsiat müüb riik ning ettevõte emiteerib lisaks veel 75,4 miljonit uut.

Tallinna Sadama aktsia hakkab selgelt olema dividendiaktsia, on kinnitanud nii sadama juhid kui ka majandusminister Kadri Simson (Keskerakond). Esimene dividendimakse tuleb järgmisel aastal ning kahel esimesel aastal on lubatud dividendi maksta vähemalt 30 miljonit eurot aastas (kui see majanduslikult võimalik on), mis teeb 11,5 senti aktsia kohta. Milline aga on hea dividendiaktsia? Ilmselt on erinevatel investoritel sellest pisut erinev arusaam ja kui institutsionaalse investori jaoks võib 4% dividenditootlus olla vastuvõetav, siis Äripäevaga rääkinud jaeinvestorite kinnitusel pakuks aktsia neile huvi ca 6-7% dividendimäärast alates. Esimesel juhul peaks aktsia hind olema 2,8 euro ning teisel juhul 1,6-1,9 euro juures.

Kas tegelik dividendimakse on 30 miljonit või suurem või väiksem, see selgub alles aasta pärast, aktsiate märkimishinna vahemik saab avalikuks aga juba reedel. Oma otsuse aktsiate märkimiseks teeb iga investor ise ning õiglane hind selgub kauplemise käigus. Kindlasti on Tallinna Sadama IPO aga Tallinna börsi läbi aegade üks suuremaid, jäädes ilmselt alla Eesti Telekomi 342 miljonile eurole, kuid ületades Tallinki 166 miljonit eurot.

See on tubli turgutus Tallinna väikesele ja unisevõitu börsile, mis isegi kohalikule laevafirmale kitsaks kipub jääma. Sadamal on mahtu, mis suurendab vabalt kaubeldavate aktsiate arvu ning parandab börsi likviidust, seetõttu on Tallinna Sadama IPO börsi jaoks igal juhul pidupäev. Loodame, et neid pidupäevi tuleb veel ning lisaks Tallinna Sadamale jõuab peagi börsile ka Enefit Green ning seejärel ka teised riigi omanduses olevad aktsiaseltsid.

Investori riskid

Kas reede on pidupäev ka aktsiaid märkima kiirustavale investorile? Eesti selle sajandi IPOde ajalugu näitab, et emissioonid märgitakse reeglina täis ning küllap juhtub nii ka Tallinna Sadamaga. Edukaks IPOks peetakse aga sellist, kus rahul võib olla ka investor, kuna aktsia hind tõuseb kauplemise esimesel aastal tuntavalt – kindlasti üle 10%. Selliseid suuri IPOsid meil paraku palju ette näidata ei ole. Praegu on turud ka ajaloolises tipus, mis tähendab, et IPOdel osalemine on riskantsem ja tuleviku oodatav tootlusepotentsiaal väiksem.

Täiendav risk on ka asjaolu, et riik soovib kaks kolmandikku sadamast siiski endale jätta ning seega ei saa täielikult välistada poliitikute sekkumist sadama juhtimisotsustesse.