Intressimäärade alandamine ja Nvidia panus tõstsid USA aktsiad rekordiliselt kõrgele

18.09.25, 13:37

Ärikingituste ekspert Anti Saluneem näeb ärikingituses enamat kui nipsasjakest – see on päris tööriist suhete hoidmisel. “Kui sa kingid kalamehele personaalse landi tema nimega, töötab see paremini kui ükskõik milline üldine joogipudel,” toob ta näite.