Intressimäärade alandamine ja Nvidia panus tõstsid USA aktsiad rekordiliselt kõrgele

USA suurimad indeksid tõusid neljapäeval rekordiliselt kõrgele.
Foto: Reuters/Scanpix
Nasdaq liitindeks juhtis tõusu, kuna Nvidia 5 miljardi dollari suurune päästerõngas raskustes olevale USA kiibitootjale Intelile tõstis viimase aktsiat 22%, vahendas Yahoo Finance. Nasdaq hüppas umbes 0,9%.
