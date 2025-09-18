Äripäev
  OMX Baltic0,21%293,43
  OMX Riga0,28%913,34
  OMX Tallinn0,05%1 962,35
  OMX Vilnius0,26%1 230,91
  S&P 5000,8%6 652,83
  DOW 300,58%46 285,72
  Nasdaq 1,17%22 521,65
  FTSE 1000,33%9 239,21
  Nikkei 2251,15%45 303,43
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,85
  GBP/EUR0,00%1,15
  EUR/RUB0,00%97,97
  18.09.25, 17:27

Raadiohommikus: tulumaks, noored poliitikas ja väiketootjate USA-mure

Valitsus avaldas olulisi kokkuleppeid uue aasta riigieelarve kohta. Hindame muudatusi ja nende mõju majandusele kaubandus-tööstuskoja juhatuse värske aseesimehe Margus Ringiga.
Värske kaubandus-tööstuskoja juhatuse aseesimees Margus Rink hindab hommikuprogrammis riigieelarve muudatusi ja mõju majandusele.
  • Värske kaubandus-tööstuskoja juhatuse aseesimees Margus Rink hindab hommikuprogrammis riigieelarve muudatusi ja mõju majandusele.
  • Foto: Andras Kralla
Võõrustame tudengit ja sotsiaalmeedia asjatundjat Maria Rannavälja, kellega kõneleme noortest ja poliitikast. Kuidas poliitikute ja poliitika kohta info noorteni jõuab? Miks on sotsiaalmeedias nõnda populaarseks saanud noor konservatiivne poliitik Sandra Laur?
Mõned väikeettevõtjad on jäänud sissetulekust ilma, kuna Omniva oli sunnitud peatama pakiveo USAsse. Väiketootjate mure sisu selgitab Liisel Leppik, kes on ka ise oma käsitööd USA poole lennutanud. Omniva poolelt selgitab olukorda koduturu juht Erko Brandt, kellelt uurime, millal pakid uuesti liikuma hakkavad.
Oma uue aasta äriplaani avab termopuidutootja ja saunamaterjalide tootja Thermory ärisuuna juht Fredi Kaasik – selle intervjuu salvestas majanduskonverentsi Äriplaan koridorides ajakirjanik Mai Kroonmäe.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Hommikuprogrammi juhivad Viivika Rõuk ja Stiine Reintam.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Teemaks on hoonete katused – kuidas sügistuulteks ja talveks valmistuda, milliseid vihmaveesüsteeme ja turvatooteid valida ning miks on mõistlik neid arvestada juba hoonete planeerimisfaasis. Külas on Ruukki ärivaldkonna juht Kristjan Õsso, kes jagab praktilisi soovitusi nii kodu kui ka ärihoonete omanikele. Saatejuht on Lauri Toomsalu.
11.00-12.00 “Äripäev eetris”. Saates kohtuvad sel reedel ajakirjanikud Polina Volkova, Linda Eensaar ja Ireene Kilusk. Juttu tuleb nagu ikka nädala olulistest majandus- ja poliitilistest sündmustest.
Arutame valitsuse otsust jätta tulumaksutõus ära ning selle mõjusid. Kindlasti jagame muljeid sel nädalal toimunud Äriplaani konverentsilt, diskuteerides, kas Eestil ikka läheb paremini ning kas oleme hästi kaitstud, nagu konverentsil kõlas. Käsitleme ka Lähis-Ida olukorda, kus UN järeldas Iisraeli genotsiidi Gazas.
Saates arutleme ka Eesti iibe probleemi üle, otsides madala sündimuse põhjuseid ja lahendusi. Saadet juhib Polina Volkova.
13.00-14.00 “Kiired ja vihased”. Saates on külas sel aastal esmakordselt Gaselli TOPi jõudnud Mustamäe Elamus Spa asutaja ja juht Andres Tiik, kel on spaaettevõtjana kogemust üle 30 aasta. Saates räägime, kuidas Mustamäe Elamus Spa kiire kasv saavutati ning millised on olnud suurimad väljakutsed ja kordaminekud viimasel kolmel aastal. Samuti Tiigi juhtimispõhimõtetest ning julgetest ideedest.
Lisaks tuleb saates juttu Eesti turismisektoris. Saame teada, milliseid võimalusi ja riske hetkel näeb Tiik hetkel selles valdkonnas ning millises suunas näeb ta Eesti turismisektorit arenemas. Mis rolli mängib aga Eesti ralliässa Ott Tänaku osalus Mustamäe Elamus Spas ja millises suunas plaanitakse üheskoos ettevõtet arendada saab kuulda saatest "Kiired ja vihased."

