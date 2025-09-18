Tagasi 18.09.25, 17:27 Raadiohommikus: tulumaks, noored poliitikas ja väiketootjate USA-mure Valitsus avaldas olulisi kokkuleppeid uue aasta riigieelarve kohta. Hindame muudatusi ja nende mõju majandusele kaubandus-tööstuskoja juhatuse värske aseesimehe Margus Ringiga.

Värske kaubandus-tööstuskoja juhatuse aseesimees Margus Rink hindab hommikuprogrammis riigieelarve muudatusi ja mõju majandusele.

Foto: Andras Kralla

Võõrustame tudengit ja sotsiaalmeedia asjatundjat Maria Rannavälja, kellega kõneleme noortest ja poliitikast. Kuidas poliitikute ja poliitika kohta info noorteni jõuab? Miks on sotsiaalmeedias nõnda populaarseks saanud noor konservatiivne poliitik Sandra Laur?

Mõned väikeettevõtjad on jäänud sissetulekust ilma, kuna Omniva oli sunnitud peatama pakiveo USAsse. Väiketootjate mure sisu selgitab Liisel Leppik, kes on ka ise oma käsitööd USA poole lennutanud. Omniva poolelt selgitab olukorda koduturu juht Erko Brandt, kellelt uurime, millal pakid uuesti liikuma hakkavad.

Oma uue aasta äriplaani avab termopuidutootja ja saunamaterjalide tootja Thermory ärisuuna juht Fredi Kaasik – selle intervjuu salvestas majanduskonverentsi Äriplaan koridorides ajakirjanik Mai Kroonmäe.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Hommikuprogrammi juhivad Viivika Rõuk ja Stiine Reintam. Päev jätkub järgmiste saadetega: 10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Teemaks on hoonete katused – kuidas sügistuulteks ja talveks valmistuda, milliseid vihmaveesüsteeme ja turvatooteid valida ning miks on mõistlik neid arvestada juba hoonete planeerimisfaasis. Külas on Ruukki ärivaldkonna juht Kristjan Õsso, kes jagab praktilisi soovitusi nii kodu kui ka ärihoonete omanikele. Saatejuht on Lauri Toomsalu. 11.00-12.00 “Äripäev eetris”. Saates kohtuvad sel reedel ajakirjanikud Polina Volkova, Linda Eensaar ja Ireene Kilusk. Juttu tuleb nagu ikka nädala olulistest majandus- ja poliitilistest sündmustest. Arutame valitsuse otsust jätta tulumaksutõus ära ning selle mõjusid. Kindlasti jagame muljeid sel nädalal toimunud Äriplaani konverentsilt, diskuteerides, kas Eestil ikka läheb paremini ning kas oleme hästi kaitstud, nagu konverentsil kõlas. Käsitleme ka Lähis-Ida olukorda, kus UN järeldas Iisraeli genotsiidi Gazas. Saates arutleme ka Eesti iibe probleemi üle, otsides madala sündimuse põhjuseid ja lahendusi. Saadet juhib Polina Volkova. 13.00-14.00 “Kiired ja vihased”. Saates on külas sel aastal esmakordselt Gaselli TOPi jõudnud Mustamäe Elamus Spa asutaja ja juht Andres Tiik, kel on spaaettevõtjana kogemust üle 30 aasta. Saates räägime, kuidas Mustamäe Elamus Spa kiire kasv saavutati ning millised on olnud suurimad väljakutsed ja kordaminekud viimasel kolmel aastal. Samuti Tiigi juhtimispõhimõtetest ning julgetest ideedest. Lisaks tuleb saates juttu Eesti turismisektoris. Saame teada, milliseid võimalusi ja riske hetkel näeb Tiik hetkel selles valdkonnas ning millises suunas näeb ta Eesti turismisektorit arenemas. Mis rolli mängib aga Eesti ralliässa Ott Tänaku osalus Mustamäe Elamus Spas ja millises suunas plaanitakse üheskoos ettevõtet arendada saab kuulda saatest "Kiired ja vihased." Hetkel kuum 17.09.25, 06:00 Pensioniturgu raputab tõsine kapi-indekseerimise kahtlus. LHV süüdistab Luminori üle 17 000 pensionikoguja eksitamises 15.09.25, 06:00 Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse “Mingit emotsiooni ei tekita” 15.09.25, 17:10 Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema” ST 18.09.25, 13:37 Kuidas kinkida nii, et klient mäletab sind ka kaheksa kuu pärast?

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saatejuht on Julia Laidvee.

15.00-16.00 “Terviseuudised”. Perearstist Riigikogu liige Diana Ingerainen vaatab seadusloomele arsti pilguga ja leiab, et ega üks seaduseelnõu ei erinegi väga palju näiteks kõrgvererõhktõve ravijuhisest.

Järveotsa Perearstikeskuse juht dr Ingerainen räägib Terviseuudiste saates tervisesuunajana oma teekonnast arstiks saamisel ning sellest, kuidas ta igapäevaselt tasakaalustab rollid perearsti, juhi ja poliitikuna. Juttu tuleb perearstisüsteemi kvaliteedist, tervisekeskuste arengust, rahastamismudeli muutmisest ning tehisintellekti ja digilahenduste võimalustest perearstiabis. Ingerainen avab ka oma vaateid tervishoiu rollile poliitikas ning ettevõtja muljeid seadusloome protsessist.

Ühtlasi vastab ta eelmise saatekülalise, Kaalukirurgia Keskuse juhi dr Ilmar Kauri küsimusele tasulise arstiabi soovitamisest ja esitab omakorda küsimuse järgmisele saatekülalisele – Viljandi haigla juhile Priit Tamperele.

Küsimusi esitab Meditsiiniuudiste peatoimetaja Kadi Heinsalu, saadet toimetab Violetta Riidas.

17.00-18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Karl-Eduard Salumäe räägib õhuväe staabiülema Fredi Karuga sellest, kui hästi on kaitstud Eesti õhk. Ajendiks mõistagi ööl vastu 10. septembrit Poola kohal alla tulistatud Vene sõjadroonid.

Ühiskonnas valitsev must masendus ähvardab tuntud ökonomisti sõnul kujuneda kliiniliseks depressiooniks. Sõnakas arvamusliider hoiatab “kurjade konstantide” ehk tõele mittevastavate statistiliste väidete eest. Neeme Korv püüdis majanduskonverentsi “Äriplaan 2026” kuluaaridest kinni Raumedic Estonia juhatuse liikme Emöke Sogenbitsi, et karismaatiliselt tippjuhilt küsida: miks me ikkagi vingume ja kas ilmaaegu?

Euroopa Komisjoni siseturu ja tööstuse peadirektoraadi asejuht Maive Rute väisab Narvas valminud püsimagnetite tehast, mille abiga hakkab Vana Maailm murdma hiinlaste monopoli taastuvenergia ja elektriautode tootmiseks hädavajaliku tooraine valmistamisel. Äripäeva ajakirjanik Janno Riispapp küsib, kuidas Euroopa tööstust USA ja Hiina kõrval konkurentsivõimelisemaks muuta ning kui palju mahub siia rohepöörde ambitsiooni.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saate panid kokku Neeme Korv, Eget Velleste, Karl-Eduard Salumäe, Janno Riispapp ning Lauri Leet.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.