Virumaal kandideeriv rukkikuningas: Toompeal on kari tohmaneid

Hans Kruusamägi end poliitikuks ei pea, ehkki on pikalt olnud Väike-Maarja vallavolikogu valjuhäälne ja kindlakäeline esimees. “Poliitik oleksin ma siis, kui oleksin täna Keskerakonnas, homme Reformierakonnas ja kolme päeva pärast sotside juures,”
Foto: Meelika Sander-Sõrmus
Lääne-Virumaal on oma nimekirjaga kõigis kaheksas omavalitsuses esindatud Isamaa ja EKRE, Keskerakond on nimekirja välja pannud seitsmes omavalitsuses. Nagu ikka, on väga palju valimisliitude nimekirju.
Lääne-Virumaal tegutsev pagariäri Päts on võtnud endale sihiks kasvada loomulikult ja kohalikult, sest ettevõttes tegutsevad kolm põlve usuvad, et kui oma küla kirikutorni ümber ehitada tugev pereäri, siis nähakse seda ka kaugemalgi.