Virumaal kandideeriv rukkikuningas: Toompeal on kari tohmaneid

Lääne-Virumaal tegutsev pagariäri Päts on võtnud endale sihiks kasvada loomulikult ja kohalikult, sest ettevõttes tegutsevad kolm põlve usuvad, et kui oma küla kirikutorni ümber ehitada tugev pereäri, siis nähakse seda ka kaugemalgi.