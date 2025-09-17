Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,16%293,82
  • OMX Riga−0,56%911,25
  • OMX Tallinn−0,52%1 967,95
  • OMX Vilnius−0,18%1 231,66
  • S&P 500−0,13%6 606,76
  • DOW 30−0,27%45 757,9
  • Nasdaq −0,07%22 333,96
  • FTSE 1000,16%9 210,04
  • Nikkei 225−0,25%44 790,38
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,46
  • OMX Baltic−0,16%293,82
  • OMX Riga−0,56%911,25
  • OMX Tallinn−0,52%1 967,95
  • OMX Vilnius−0,18%1 231,66
  • S&P 500−0,13%6 606,76
  • DOW 30−0,27%45 757,9
  • Nasdaq −0,07%22 333,96
  • FTSE 1000,16%9 210,04
  • Nikkei 225−0,25%44 790,38
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,46
  • ST
  • 17.09.25, 11:55

Kuidas üks leping võib päästa miljonite eurode suurusest kahjumist?

Krediidikindlustus aitab ettevõtetel oma müüki kasvatada kuni 30%, sest annab võimaluse maandada makseriske ja võtta ette julgeid ekspordiprojekte.
KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige ja müügiosakonna juht Katrin Savi selgitab krediidikindlustuse kasu ettevõtjale.
  • KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige ja müügiosakonna juht Katrin Savi selgitab krediidikindlustuse kasu ettevõtjale.
  • Foto: Erakogu
KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige ja müügiosakonna juhi Katrin Savi sõnul peavad ettevõtjad krediidikindlustust tihti ekslikult laenukindlustuseks. Tegelikult on tegemist lahendusega, mis katab ostja maksevõimetuse riski.
„Kui ostja ei maksa arvet või läheb pankrotti, hüvitab krediidikindlustus ettevõttele saamata jäänud raha. See annab müüjale kindlustunde ja võimaluse tehingutega julgemalt edasi liikuda,“ selgitas Savi.
Krediidikindlustus ei piirdu vaid koduturu tehingutega – kaitse laieneb ka ekspordile. „Klient võib asuda ükskõik millises maailma nurgas. Kindlustada saab nii üksikuid tehinguid, mitut ostjat kui ka kogu müügikäivet. Vähem teatakse pikaajalise krediidikindlustuse võimalust, kus maksetähtajad algavad kahest aastast. See on eriti oluline just ekspordiprojektide puhul,“ ütles Savi.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Baltlineri finantsjuht Natalja Valdmann rääkis, et krediidikindlustus on muutnud nende ettevõtte töökorraldust. Nad ei pea oma kliente ise niivõrd detailselt monitoorima ja riskihindamine on osaliselt kindlustaja ülesanne. See aga vabastab ressursse ja võimaldab keskenduda müügile.
Hekoteki juhatuse liige ja müügidirektor Tõnis Haldna lisas, et just KredExi pakutud kombineeritud lahendus koos EISi ekspordilaenuga on aidanud neil sõlmida suuri eksporditehinguid. „Näiteks ühes projektis oli vajalik kaasata välisriigi pank, kellele KredEx andis omakorda tagatise. See aitas meil lepingu ära teha ja riske maandada,“ tõi Haldna välja.
Sisuturundussaates kuuleb täpsemalt, milliseid riske ettevõtted igapäevaselt jälgivad, kuidas hinnatakse uute klientide maksevõimet ning miks krediidikindlustus võib osutuda ettevõtte kasvu peidetud mootoriks.
Lisaks andis Katrin Savi teada, et 23. septembril toimub teemast huvitatutele veebiseminar, kus fookuses on kahjukäsitluse protsess.
Saadet juhib Juuli Nemvalts.
Kuidas üks leping võib päästa miljonite eurode suurusest kahjumist?
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Tehnoloogiaettevõtte GScan tegevjuht Marek Helm, Roofit Solari kaasasutaja ja strateegiliste partnerlussuhete juht Helen Anijalg ning EISi rahvusvaheliste teenuste juht Liina Maria Lepik
  • ST
  • 03.04.24, 12:45
Pilt ministriga tõi lepingu ehk kuidas avada ekspordiks uksed
Dubai tuleb Tallinna: kohtumine DAMACi ja Dubai kinnisvaraturu tipptegijatega
  • ST
  • 15.09.25, 13:25
Dubai tuleb Tallinna: kohtumine DAMACi ja Dubai kinnisvaraturu tipptegijatega

Hetkel kuum

Tallinna kaubanduskeskus T1 direktor Tarmo Hõbe ja arhitekt Andrus Kõresaar esitlevad kaubanduskeskuse uuendatud kontseptsiooni 2022. aastal. Sel ajal polnud ei analüütikud ega esimesed rentnikud veel päris kindlad, kas Ülemiste jaama lähedal asuv kompleks ikka suudab avalikkuse poolehoiu võita.
Uudised
  • 16.09.25, 06:00
Paarkümmend miljonit ja Ülemiste konkurent võtab jalgu alla. Eksperdi arvates on T1 õigel teel
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Suur lugu
  • 15.09.25, 17:10
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
Ajalugu on Kristjan Liivamägi hinnangul meile näidanud, et eksklusiivsete suurte arenduste puhul kiputakse tulusid prognoosima suuremaks ja kulusid väiksemaks.
Börsiuudised
  • 16.09.25, 16:31
Arco Vara suur amps: soodsad võlakirjad meelitavad, aga ei veena kõiki investoreid
Cleveron tuli kahjumist välja
Majandustulemused
  • 16.09.25, 17:19
Cleveron tuli kahjumist välja. Uus juht: juhtkonna vahetus tõi värske vaate
Esmaspäeval kogunes riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon, kuhu olid kutsutud keskkriminaalpolitsei, riigiprokuratuuri ja finantsinspektsiooni esindajad. Pildil on riigiprokurör Jürgen Hüva (keskel), finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer (paremal) ning komsjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart.
Uudised
  • 15.09.25, 19:34
Prokuratuur arestis Enefit Greeni börsiskandaali ühe kahtlusaluse varad
LHV Group näeb augusti tulemustes mitut head näitajat.
Börsiuudised
  • 16.09.25, 08:19
LHV kasum jäi alla ootust: “Finantsplaan püsib”
Aktsiaturgudel edukaks tegutsemiseks peab investor teadma investeerimismõisteid, mõistma aktsiatesse investeerimise riske, neid haldama ning olema kursis maksukohustustega.
Investor Toomas
  • 15.09.25, 15:48
Riskivaba investeering, mis nõuab ainult pisut sinu ajast
Dubai tuleb Tallinna: kohtumine DAMACi ja Dubai kinnisvaraturu tipptegijatega
  • ST
Sisuturundus
  • 15.09.25, 13:25
Dubai tuleb Tallinna: kohtumine DAMACi ja Dubai kinnisvaraturu tipptegijatega
Kes loodab euribori edasisele kukkumisele, peab ilmselt pettuma, võis Madis Mülleri sõnadest välja lugeda.
Optimistlik Madis Müller lubab paksemat rahakotti, kuid hoiatab: „Oleme oma käed ette kinni sidunud“
Peaminister: ma oleks võinud kohe teha liberaalse valitsuse
Peaminister: ma oleks võinud kohe teha liberaalse valitsuse
Kristen Michal Äriplaani konverentsil: ma pole erakonna juhi ametisse laulatatud
Mihkel Torim.
LHV juht Michalile: lepiks sel sügisel mängureeglites kokku!
Kui kaua toetab LHV Eesti jalgpalli?
Kes loodab euribori edasisele kukkumisele, peab ilmselt pettuma, võis Madis Mülleri sõnadest välja lugeda.
Optimistlik Madis Müller lubab paksemat rahakotti, kuid hoiatab: „Oleme oma käed ette kinni sidunud“
Cleveron tuli kahjumist välja
Cleveron tuli kahjumist välja. Uus juht: juhtkonna vahetus tõi värske vaate
Paikre OÜ-s toimunu eest süüdi mõistetud Kristo Rossman on praegu ametis kohalikele omavalitsustele kuuluvas MTÜs Eesti Jäätmehoolduskeskus projektijuhina.
Pärnu prügilavargad jäid lõplikult süüdi
Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel ei kipu enam Eesti majanduse ja konjunktuuri kohta käivat uskuma.
Äripäeva peatoimetaja: me ei teagi, kui hästi või halvasti Eestil tegelikult läheb
Luminori-suunalistes kriitilistes lugudes peitub vaid LHV mure oma turuosa pärast, leiab Luminori pensionide fondijuht Vahur Madisson.
Pensioniturgu raputab tõsine kapi-indekseerimise kahtlus. LHV süüdistab Luminori üle 17 000 pensionikoguja eksitamises
Endoveri kaubamärgi all tahab Volta SKAI ehitada Põhja-Tallinnasse kaks kõrghoonet, millest ühe jaoks küsib ettevõtte nüüd investoritelt laenu.
Endover küsib rahakamatelt investoritelt kõrghoone jaoks laenu
Dubai tuleb Tallinna: kohtumine DAMACi ja Dubai kinnisvaraturu tipptegijatega
  • ST
Dubai tuleb Tallinna: kohtumine DAMACi ja Dubai kinnisvaraturu tipptegijatega
Microsoft teeb lähiaastatel kümnetesse miljonitesse dollaritesse ulatuvad investeeringud Suurbritanniasse.
Microsoft, Nvidia ja teised hiiud süstivad üle 40 miljardi dollari Suurbritanniasse
S&P 500 ja Nasdaqi liitindeks langesid vastavalt 0,13% ja 0,07%.
Wall Street leppis intressiotsuse ootuses langusega
Tallinna börsil noteeritud kinnisvarafondi Eften United Property Fund veab Kristjan Tamla.
Efteni fond United jätkab kasumilainel
Priit Vaikmaa on börsil noteeritud TextMagicu juht ja suurim aktsionär.
Kahjumis TextMagic maksab üle miljoni dividendi
Investeering on osa suuremast USA tehaste projektist, millega Eli Lilly plaanib suurendada kodumaist tootmist ja kaitsta end võimalike tollitariifide eest.
Eli Lilly investeerib 5 miljardit dollarit uue tehase ehitamisse
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Mehelt mõisteti välja ka üle miljoni euro. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi

Podcastid

Finantsjärelvalve juht lahkab börsiskandaali: „Me ei jälgi isikuid, vaid tehinguid“
Investor Toomase tund
Finantsjärelvalve juht lahkab börsiskandaali: „Me ei jälgi isikuid, vaid tehinguid“
00:00
Konditsioneerita päikeseautoga läbi Austraalia kihutanud eestlased. "Isiklikud vajadused on viimased, millega tegeleda"
Turismitund
Konditsioneerita päikeseautoga läbi Austraalia kihutanud eestlased. "Isiklikud vajadused on viimased, millega tegeleda"
00:00
Konkurentsiamet lõpetas kinotehingu uurimise. “Selle menetluse puhul õpime kõik“
Kuum tool
Konkurentsiamet lõpetas kinotehingu uurimise. “Selle menetluse puhul õpime kõik“
Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Äripäev eetris
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
Luubi all
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
18.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
04.10.2025 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
06.-08.10.2025 PostgreSQL andmebaaside administreerimine
IT Koolitus
PostgreSQL andmebaaside administreerimine
26 akadeemilist tundi
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
08.10.2025 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
Äripäeva Akadeemia
Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
3 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 16.09.25, 06:00
Paarkümmend miljonit ja Ülemiste konkurent võtab jalgu alla. Eksperdi arvates on T1 õigel teel
2
Suur lugu
  • 15.09.25, 17:10
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
3
Börsiuudised
  • 16.09.25, 16:31
Arco Vara suur amps: soodsad võlakirjad meelitavad, aga ei veena kõiki investoreid
4
Uudised
  • 15.09.25, 19:34
Prokuratuur arestis Enefit Greeni börsiskandaali ühe kahtlusaluse varad
5
Uudised
  • 16.09.25, 11:01
Pärnu 15miljonilise arenduse ehitab Ehitustrust
6
Majandustulemused
  • 16.09.25, 17:19
Cleveron tuli kahjumist välja. Uus juht: juhtkonna vahetus tõi värske vaate

Viimased uudised

Uudised
  • 17.09.25, 12:28
Optimistlik Madis Müller lubab paksemat rahakotti, kuid hoiatab: „Oleme oma käed ette kinni sidunud“
Arvamused
  • 17.09.25, 12:20
Tõnu Pekk: miks on Swedbankil viis sarnase sisuga pensionifondi? See ei ole kogujate huvides
Saated
  • 17.09.25, 12:14
Kolmandiku võrra eksporti kasvatanud Salvest loodab sama tempoga jätkata. "Koduturg on väike"
Saated
  • 17.09.25, 12:00
Tehinguturg on hetkel ostjate poolel, kuid ega müüjad ka papist poisid ei ole
Saated
  • 17.09.25, 12:00
Joogitootjad kardavad Soome poolt lööki
  • ST
Sisuturundus
  • 17.09.25, 11:55
Kuidas üks leping võib päästa miljonite eurode suurusest kahjumist?
Uudised
  • 17.09.25, 11:53
Peaminister: ma oleks võinud kohe teha liberaalse valitsuse
Kristen Michal Äriplaani konverentsil: ma pole erakonna juhi ametisse laulatatud
Saated
  • 17.09.25, 11:05
Toidutootja: lohutavaid sõnu meie sektoris on praegu raske leida
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025