Tagasi ST 17.09.25, 11:55 Kuidas üks leping võib päästa miljonite eurode suurusest kahjumist? Krediidikindlustus aitab ettevõtetel oma müüki kasvatada kuni 30%, sest annab võimaluse maandada makseriske ja võtta ette julgeid ekspordiprojekte.

KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige ja müügiosakonna juht Katrin Savi selgitab krediidikindlustuse kasu ettevõtjale.

Foto: Erakogu

KredEx Krediidikindlustus e juhatuse liige ja müügiosakonna juhi Katrin Savi sõnul peavad ettevõtjad krediidikindlustust tihti ekslikult laenukindlustuseks. Tegelikult on tegemist lahendusega, mis katab ostja maksevõimetuse riski.

„Kui ostja ei maksa arvet või läheb pankrotti, hüvitab krediidikindlustus ettevõttele saamata jäänud raha. See annab müüjale kindlustunde ja võimaluse tehingutega julgemalt edasi liikuda,“ selgitas Savi.

Krediidikindlustus ei piirdu vaid koduturu tehingutega – kaitse laieneb ka ekspordile. „Klient võib asuda ükskõik millises maailma nurgas. Kindlustada saab nii üksikuid tehinguid, mitut ostjat kui ka kogu müügikäivet. Vähem teatakse pikaajalise krediidikindlustuse võimalust, kus maksetähtajad algavad kahest aastast. See on eriti oluline just ekspordiprojektide puhul,“ ütles Savi.

Baltliner i finantsjuht Natalja Valdmann rääkis, et krediidikindlustus on muutnud nende ettevõtte töökorraldust. Nad ei pea oma kliente ise niivõrd detailselt monitoorima ja riskihindamine on osaliselt kindlustaja ülesanne. See aga vabastab ressursse ja võimaldab keskenduda müügile.

Hekotek i juhatuse liige ja müügidirektor Tõnis Haldna lisas, et just KredExi pakutud kombineeritud lahendus koos EISi ekspordilaenuga on aidanud neil sõlmida suuri eksporditehinguid. „Näiteks ühes projektis oli vajalik kaasata välisriigi pank, kellele KredEx andis omakorda tagatise. See aitas meil lepingu ära teha ja riske maandada,“ tõi Haldna välja.

Sisuturundussaates kuuleb täpsemalt, milliseid riske ettevõtted igapäevaselt jälgivad, kuidas hinnatakse uute klientide maksevõimet ning miks krediidikindlustus võib osutuda ettevõtte kasvu peidetud mootoriks.

Lisaks andis Katrin Savi teada, et 23. septembril toimub teemast huvitatutele veebiseminar, kus fookuses on kahjukäsitluse protsess.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.