Ükssarvikutega kappav Taxify sai täiskasvanuks

Saksa autotootja Daimler AG tuleb koos Taxify ükssarvikute sekka viinud investeeringuga ka ettevõtte juhatusse.

Kõigest viie aastaga on Taxify tõestanud, et kui on hea idee ja pealehakkamist, siis tulevad ka pühendunud töötajad ja varakad investorid. Ning kõigest viie tormilise arenguaastaga on see tehnoloogiaidu jätnud seljataha mässulise teismeliseea ning sisenenud täiskasvanute argisesse ärimaailma.

Taxify – Eestis 2013. aastal toona 19aastase Markus Villigu poolt loodud taksoäpp – teatas sel nädalal, et on kaasanud investeeringutena 175 miljonit dollarit ning tõusnud üle miljardi dollarise turuväärtusega ettevõtete sekka.

Taxify sai tuule tiibadesse EASi ellukutsutud ettevõtluskonkursil Ajujaht, mille publiku lemmiku tiitli takso tellimise äpp 2014. aastal võitis. Teleekraanil kogutud tuntus tõi ka esimesed suuremad investeeringud. Taxify lubas revolutsiooni taksonduses, vastandudes mässulise uustulnukana traditsioonilistele ärimudelitele.

Hüvasti muretu noorus

Täna tegutseb Taxify enam kui 25 riigis üle maailma, pakub tööd enam kui 500 000 sõidukijuhile ning teenust enam kui 10 miljonile kliendile. Täna ei ole Taxify enam teismeline, täiskasvanuikka jõudmisest annab märku ka viimases ringis kaasatud kapital, mis pärineb vägagi traditsioonilisest autotööstusest. Mercedeste tootja Daimler AG toob lisaks rahale kaasa ärikompetentsi ning asub ka Taxify juhatusse. Ilmselt ei ole konservatiivsetel sakslastel siiski põhjust ettevõtte juhtimisse oluliselt sekkuda, sest vaatamata uuenduslikule tegevusvaldkonnale on Taxify käitunud ka noorukina mõistlikult ja liigselt riskimata.

Taxify asutajad on korduvalt kinnitanud, et nende eesmärk ei ole olla uutel turgudel esimene sõidujagamisteenuse pakkuja. Pigem lastakse suuremal Uberil vajalikud õiguslikud võitlused ära võidelda ja bürokraatiast läbi närida ning tullakse seejärel lihtsalt parema ja odavama teenusega konkurentsi pakkuma. Väga mõistlik ja täiskasvanulik lähenemine.

Tegelikult ei ole see muidugi esimene kord, mil saksa autotöösturid Taxify vastu huvi tunnevad – mõned aastad tagasi oli Daimler samuti investeerimisest huvitatud eesmärgiga ettevõte pikapeale välja osta. Toona aga tehinguni ei jõutud ning praegu on Markus Villigu kinnitusel laias laastus umbes pool ettevõttest asutajate ja tiimi kontrolli all ja pool erinevatel investoritel. Kaasatud raha toel on Taxifyl plaanis oma tegevust veelgi laiendada. „Kogu meie tiimi jaoks on see kõik alles algus,“ kinnitas Villig Äripäeva raadiole intervjuud andes.

Unistus ükssarvikutest

Enne Taxifyd on Eesti idufirmadest jõudnud ükssarviku staatusesse Skype, Playtech ja TransferWise – ning kuigi nad kõik on alguse saanud senistele ärimudelitele vastandumisest, on koos ettevõtete kasvuga muutunud paratamatuks ka koostöö seniste turuosalistega. Kapitali lisandudes on mässumeelsetest noorukitest saanud lipsustatud täiskasvanud.

Küllap on paratamatu, et ettevõtte arenedes tuleb teha kompromisse ja mõnest unistusest mõne teise nimel ka loobuda. See käib täiskasvanuks saamise ja vastutuse võtmise juurde. Kuid alustada võiks ikka suurelt ja julgelt unistades, mitte mõne töötajaga väikefirmas rahulolevalt tiksudes. Ükssarvikutega koos kappama jõuavad üksnes need, kes julgevad suurelt unistada ning suudavad lisaks endale ka teisi veenda, et unistusi on võimalik teoks teha.