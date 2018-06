Savisaare pääsemine

See venimine tähendab aga omakorda, et kohtuprotsess on peatunud ka teiste osaliste jaoks. Niisiis, kui kohus eeldas oma määrust välja andes, et see kiirendab protsessi edasiminekut teiste osaliste jaoks ja viib vähemalt kaudselt, Savisaare osaluseta tema ja kõigi temaga seotud isikute tegude arutamise kiiremini kohtuliku lahendi suunas, võib see osutuda ekslikuks. Nõnda nagu prokuratuur ei oodanud kohtult sellist määrust, ei oodanud kohus ilmselt prokuratuurilt selle määruse vaidlustamist.

Vastne otsus kohtuistungid määramata ajaks edasi lükata tähendab Savisaare jaoks muidugi seda, et aeg tiksub tema kasuks. Ei saa eeldada, et tema tervis nii palju paremaks läheks, et tema üle saaks mõistlikult kohut pidada.

Kuigi avaliku huvi seisukohalt oleks parem olnud, kui Savisaare üle oleks saanud kohut mõista, tuleb ilmselt leppida sellega, et praegune seis vaevalt sisuliselt muutub. Teiste kohtualuste võimalik süüdimõistmine annab avalikkusele kaudse tõendi ka Savisaare süüst. Isegi kui prokuratuuri vaidlustus peaks tulemuseni viima, pole asjade sisulist arutamist Savisaare osalusel niikuinii loota.