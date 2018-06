Evestus: kohtul võiks olla vabamad käed

Ainult tellijale

Edgar Savisaare kriminaalasja taga seisva juhtiva riigiprokuröri Steven-Hristo Evestuse sõnul peaks ümber vaatama seaduse, mis annab võimaluse kohtupidamisest kõrvale hiilida.

Konkreetse arsti tegevuse suhtes, kes on Savisaare viimaste istungite ajaks haiglasse paigutanud, on mul küsimusi ja kahtlusi, kuna mitmed erialaspetsialistid on tema tegevusest erineval seisukohal. Leiavad, et Savisaar ei peaks kogu aeg olema hospitaliseeritud – tema terviseseisundit on võimalik stabiilsena hoida korralikult arsti juhiseid jälgides ka haiglast eemal olles.

Kuus erialaspetsialisti leidsid, et Edgar Savisaar on võimeline kohtuistungitel osalema, mistõttu jäid nende arvamused põhjendamatult kõrvale ja arvestati vaid ühe arvamusega.

Lõpetamise vaidlustamise põhiargumendid olid, et mulle jäi arusaamatuks, kuidas Edgar Savisaar sai möödunud aastal augustist oktoobrini kohtuistungitel arstiabi vajamata osaleda ja samal ajal veel aktiivselt osaleda kohalike omavalitsuste valimistel, kuhu pärast istungit tihti suundus. Alates detsembrist hospitaliseeris üks arst ta mitu korda kindlasse haiglasse ehk Jõgeva haiglasse, mistõttu tekkis mul kahtlus, et selline hospitaliseerimine langeb kummaliselt kokku istungi toimumisega.

On väga loogiline ja mõistetav, et paljudel on küsimus, kas Edgar Savisaar on pannud talle etteheidetavad teod toime või mitte. Menetluse lõpetamine jätab kindlasti nendele küsimustele igaveseks vastuse andmata. Loomulikult on võimalike altkäemaksuandjate kaudu tuvastada kuriteo asjaolusid ja kuriteosündmuste asetleidmist, aga Edgar Savisaare puhul jääks süüküsimus otsustamata.

Kohtumääruse vaidlustamine oli ainuõige. Edgar Savisaar on kohtu all ikka väga tõsiste ja raskete korruptsiooni- ja majanduskuritegude süüdistustega. Eesti avalikkust on see kriminaalasi läbi aastate puudutanud.

Kohtuekspertiis otsustas, et Edgar Savisaar on kohtukõlbulik. Kohus otsustas, et kaitsjate taotlusel on alus ja menetlus Savisaare suhtes tuleks lõpetada. Prokuratuur vaidlustas kohtu otsuse. Kas poleks lihtsam olnud, et te ei vaidlusta?

Evestus sõnas intervjuus, et kohtulikku uurimist ja kohtupidamist peaks aga saama jätkata nii, et kohtu alla läinud inimese nõusolekut ei ole vaja. Seda siis, kui süüdistatav ei soovi, ei taha või on teadlikult eemal kehva tervise tõttu. "Õiguslikult oli olukord keeruline, sest kohtul polnud muud võimalust kui kohtupidamine lõpetada, sest Savisaar ei andnud muuks võimaluseks nõusolekut," märkis Evestus raadiosaates "Kuum tool".

Ma ei välista seda ja sellepärast palusin kohtunikult, et ta määraks järjest istungeid, et tuvastada, mis järgmistel kuudel toimuma hakkaks: kas Edgar Savisaar oleks paigutatud iga kord istungiajaks haiglasse või tuleks kohale. Ehk siis milline oleks tervislik seisund, kui ajaliselt lähestikku kohustataks teda kohtusse ilmuma. See näitaks, milline on tema tervislik seisund ja kas ta äkki üritab kohtumenetlusest kõrvale hoida.

Kuidas suhtute arvamusesse, et ükski kohtunik ei taha näha, kuidas kohtualune viiakse ära väga ohtlikus seisundis või ta sureb kohtusaalis?

Kui kohtu kahtlused olid sellised, väärivad need ka tähelepanu. Ma ei tea, millele tuginedes kohus nõupidamisruumis otsuse tegi. Vähemalt määruses ei ole kohus öelnud, et kohtul on sellised kartused. Mõistetav, et kui keegi on kirja pannud, et istungite tulemusel võib inimese tervis halveneda nii, et võib isegi surm saabuda, on sel tähendus inimlikule poolele. Seda enam vajaks see seisukoht kontrollimist ja selgitamist, sest see läks vastuollu ülejäänud kuue spetsialisti omaga.

Kui saabub otsus, et menetlust ei lõpetata, kas siis on enam sisulist menetlust, kuna kõik võib korduda?

Ma ei oska seda prognoosida. Ka möödunud aasta juunis viis kiirabiauto Edgar Savisaare kohtusaalist ära ja üritati luua arusaama, et kohtupidamist, kus Savisaar osaleb, ei hakka iialgi toimuma. Ometi toimus see edukalt juba pooleteise kuu pärast ja kahe kuu vältel kolm korda nädalas. Seetõttu pole ma veendunud, et ei ole vahendeid kohtupidamiseks Savisaare üle. Kui ta jääks sellest kõrvale, näitab see natuke meie seaduste nõrkust.

Mõtlete…?

Mõtlen, kuidas on võimalik kohut pidada süüdistatava osavõtuta kohtusaalis – kas kohustuslikus korras videosildade loomisega haiglast või muid viise kasutades, kui süüdistatav ei soovi, ei taha või on teadlikult eemal kehva tervisliku seisundi, haiguse tõttu. Kohtumenetluses peaks olema veel võimalusi, et saaks just sellises olukorras kohtulikku arutelu jätkata.

Õiguslikult oli olukord keeruline, sest kohtul polnud muud võimalust kui kohtupidamine lõpetada, sest Savisaar ei andnud muuks võimaluseks nõusolekut ja ülejäänud võimalused on seotud süüdistatava nõusolekuga.

Nii et teie hinnangul tuleks seadus ümber vaadata?