Eesti rikkust saame kasvatada ainult ise

Äripäev 10. august 2018, 06:00

https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180810/OPINION01/180819999/AR/0/AR-180819999.jpg

Kapitalil ei pruugi olla rahvust, kuid selle omanikel on. Meie kõigi huvides on, et Eesti omakapital kosuks.

Äripäeva koostatud suurest ülevaatest rikkuse jagunemisest ja kasvamisest Eestis viimasel 17 aastal selgub, et Eestis on juba tekkinud kiht inimesi, kelle kätte kapital headest või halbadest aegadest hoolimata kogunema kipub. Kindlasti on seal aga veel ruumi uutele tulijatele. Äripäeva hinnangul on Eesti omakapital vaatamata mitmete jõukamate ettevõtjate esilekerkimisele ikka veel väga õhuke ja selle kosumine on kogu ühiskonna huvides. “Kui soovime, et Eesti rahvas ja keel säiliks, peame Eesti kapitali hoidma ja juurde looma,“ leidis Äripäeva koostatud rikaste edetabelis 19. kohal olev Ain Hanschmidt. Kui teenid palju, oled ühiskonnale vajalik, nendib ta.