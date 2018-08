Eesti rikkad: kõigi aegade TOP

Pea viis aastat pärast uurimise algust, 2009. aastal, rääkis Merko Ehituse nõukogu esimehe kohalt taandunud Annus, et reisib, loeb ja käib advokaatide vahet. "Olin 43, kui kõik algas ja hea kui 60. sünnipäevaks ära lõpeb, aga see võinuks olla kõige viljakam aeg mu elus,“ ütles Annus. „Mul ei ole mingeid illusioone. Kui sa vaatad inimesi, kes on kümme aastat kohut käinud, Siim Kallas on positiivne erand, kes on ka pärast tegus, kuid ülejäänud on kõik kadunud,“ nentis ta.

2011. aastal ütles Annus, et on maadevahetuse kohtuprotsessile kulutanud juba üle kümne miljoni krooni, kuid see summa olevat köömes võrreldes protsessi tõttu üles öeldud lepingutega. „Näiteks Lätis võitsime rahvusraamatukogu hanke. See oleks olnud paarimiljardiline töö,“ ütles ta. Isegi Merko Ehituse suurima konkurendi Nordeconi omanik Toomas Luman oli pahane, et Annus peab pikalt kohtupinki nühkima – kuidas sa mängid kas või vutti, kui vastastiim istub täies koosseisus karistuspingil. „Kui on süüdi, mõistku süüdi, kui on õige, siis mõistku õigeks,“ ütles Luman.

2012. aastal pidas Annus Harju maakohtus maadevahetuse protsessis oma lõpukõnea. Annuse sõnul hävitati maadevahetuse protsessiga sisuliselt Merko Ehituse ning tema kui selle juhi maine. Advokaat Leon Glikman ütles, et ei ole oma kolmekümneaastase karjääri jooksul näinud nii nõrgalt tõendatud süüdistust. "Äärmiselt hõreda kohtuasjaga on Annuse elu ära rikutud, ta on pidanud käima südameoperatsioonil ja nüüd tahetakse ühe Eesti parima juhi, kes on riigile toonud miljardeid kasu, elu päris ära rikkuda ja ta kinni panna."

Harju maakohus mõistis Merko Ehituse suuromaniku Toomas Annuse õigeks. Järgmisel aastal tühistas Tallinna ringkonnakohus lahendi ja karistas süüdimõistetud poliitikuid ja ärimehi tingimisi vangistustega ning mõistis juriidiliste isikutena kohtu all olevatele firmadele suured rahakaristused. 2014. aastal jõudis kaheksa aastat väldanud maadevahetuse kohtusaaga täielikult lõpuni, kui riigikohus jättis ringkonnakohtu süüdimõistvad otsused jõusse.

Edasi on uudised Toomas Annusest napid. Äripäev kirjutab kopsakatest dividendimaksetest ja viimati Annuse tülist vormelimaailmas.

Viimasel ajal läheb Eesti ettevõtlusel väga hästi

Ettevõtlus on tõusuteel – seda näitab kas või see, et iga seitsmenda koondtabelis oleva ettevõtja vara väärtus oli läbi aegade kõrgeim viimases, 2017. aasta oktoobri algul ilmunud Rikaste TOPis. Kui vaadata, kui kaugele jõuaks esimese Rikaste TOPi võidu toonud summaga nüüd, on käärid suured.

Esimese, 2001. aastal ilmunud Rikaste TOPi võitjal, Transiidikeskuse ASi omanikul Anatoli Kanajevil oli vara 42,8 miljoni euro eest. See summa oleks viimases, 2017. aasta oktoobri alguses ilmunud TOPis andnud 61. koha.

Ain Hanschmidt (19. kohal) ütles, et rikkuse edetabelid ja on vajalikud, sest kajastavad, kuidas kapital on aastate jooksul arenenud. „Näeme protsessi jälgides ära, millal kriis tabab. Kui Rootsi on hästi tugeva kapitaliga riik, Soome mõneti nõrgem, siis Eesti omakapital on väga õhuke. Eks rootslased on ka 400 aastat raha korjanud, meie vaid 25 aastat. Kui soovime, et Eesti rahvas ja keel säiliks, peame Eesti kapitali hoidma ja juurde looma,“ leidis ta.

"Kui teenid palju, oled ühiskonnale vajalik,“ nentis Hanschmidt ja tõi tõestuseks, et kui on palju kapitali, jätkub sellest ka kultuuri ja spordi toetamiseks – nii toetab näiteks Tallink tennist, Graanul Invest võrkpalli ja Alexela korvpalli, tõi ta esile.

Õigupoolest on Tallink Grupp üks parimaid taimelavasid Rikaste TOPis püsimiseks. Tallink, BLRT Grupp ja Viru Keemia Grupp on toonud rikaste pingerivvi kõige rohkem inimesi.

Kui heita pilk mineviku ettevõtmistesse, leiab rikaste koondtabelist kõik kuus endist Pakterminali omanikku, Sylvester asutajaid ning endise Hansapanga asutajaid.

Heiti Hääl ulmerikas olla ei tahaks

Alexela juht Heiti Hääl nentis, et temal on väga kurb meel läbi aegade Eesti rikkaimate edetabelisse sattumise pärast. „Eestimaal tekitab selliste edetabelite presenteerimine ainult kadedust ja vihkamist,“ märkis ta. Hääl ei ole valmis end nimetama rikkaks inimeseks, vaid inimeseks, kes saab endaga hakkama. „Tegutsen Venemaal ja suhtlen pidevalt Eesti mõistes ulmerikaste inimestega. Nende elu ma küll elada ei tahaks,“ rääkis ta. „Enamik inimesi ei saa aru, kui suure kohustuste hunniku ettevõtlus kaasa toob. Über-rikastel pole enda jaoks üldse aega. Nendega võrreldes olen ma laiskloom.“

Hääl ütles, et tema jaoks pole eesmärk mitte raha, vaid edu. Eesmärgitu elu on tema meelest kõige tühisem. „Ma tahaks, et Alexela oleks vinge ettevõte. Alexelal läheb praegu väga hästi, alati saab aga paremini minna,“ ütles ta.

Mõne ettevõtja meelest annab Äripäeva rikaste edetabel hea pildi kohaliku ettevõtluse käekäigust, kuid on ka neid, kes nimetavad seda nalja TOPiks ja soovitavad oma nina teiste rahakotti mitte toppida.

Isegi rikkaid lööb majanduskriis

Buumi ja kriisi ehk majanduse jälg paistab Rikaste TOPist läbi aegade väga hästi välja. Poolesaja rikkama inimese vara koondväärtus oli 2008. aastal üle 5 miljardi euro. Suuruselt järgmised koondväärtused olid 2017. aastal, 2015. aastal ja 2016. aastal.

Need rekordid on igati loogilised. Aastatuhande vahetusest alates kulges Eesti majandus üha tõusujoones – kuni 2008. aastani näitas sisemajanduse koguprodukt pidevat kasvu, tõusunäitaja oli kohati isegi kahekohaline. Kõik muutus aga üleilmse majanduskriisi ajal. 2008. aastal langes majandus küllaltki järsult. Järgmisel aastal süvenes miinus veelgi.

Proovides seletada, miks aastatel 2014 ja 2016 ei suutnud rikkad oma koguvara kasvatada, võib vaadata välismaale – hulga rikaste vara tuleb peaasjalikult ekspordist. Kui ajavahemikus 2009–2013 kasvas eksport pidevalt, pea kahekordistudes, siis järgmised kaks aastat tuli leppida langusega. Õnneks eksport taastus ning on 2016. aastast alates liikunud ülespoole, nii ka esirikaste vara.

Kui võrrelda 2016. ja 2017. aasta Rikaste TOPi, näitas koguvarandus korralikku kasvu. Kõige enam, 79,2 miljoni euro võrra kasvatas oma vara Graanul Investi suurim omanik Raul Kirjanen. Kümnete miljonite võrra kasvatasid oma vara veel Kirjaneni kompanjon Anders Anderson, Go Groupi üks omanikest Marcel Vichmann, kaubandus- ja tootmisettevõtja Andres Järving, energeetikaettevõtja Kristjan Rahu, pangandusettevõtja Rain Lõhmus, automüügiettevõtja Väino Kaldoja jt.

Hillar Teder: teenime raha ja kulutame selle ära

Kui vaadata Rikaste TOPi võitjate vara suurimaid väärtuseid läbi aegade, siis siin troonivad Hillar Teder ja Oleg Ossinovski. 50 suurima vara väärtuste tabelisse jõudis kõige enam rikkureid 2017. aastast.

Hillar Teder (21. kohal) ütles, et pole proovinud enda jaoks sõnastada, mis on rikkus. „Ma teen ainult seda, mis mulle meeldib. Ma ei tee midagi raha pärast. Kui sa midagi teed, siis peab ainult vaatama, et raha otsa ei saaks. Mõnikord me teeme ka asju, kus raha kindlasti juurde ei teki. Me raha ei korja. Me teenime raha ja kulutame selle ära,“ rääkis ta.

Kui teised peavad sind rikkaks, siis jääb Tederi sõnul üle sellega lihtsalt leppida. Ta leidis, et võib endale küll lubada asju, mida tahab, kuid talle meeldib siiski lihtne elu. „Mul polegi mingeid suuri vajadusi. Mul on elus need etapid läbi käidud, kus, ütleme, 15 aastat tagasi oli meil aktsionäridega kolm reaktiivlennukit ja võisime iga päev mõelda, kuhu lennata. Ühel hetkel sa saad aru, et see pole see, mis sulle midagi pakub. Võib-olla sõltub see inimesest. See oli põnev, aga mulle meeldib lihtsalt maal elada,“ rääkis ta.

Ta meenutas, et kunagi oli aeg, kui ta käiski lennukiga tööl – igal õhtul oli lend ja igal hommikul kell 7 uus start, lendama pidi ka nädalavahetustel ja isegi Shanghais oli ettevõte, kus pidi iga kolme nädala tagant kohal käima. Nüüd on elu rahulikumaks läinud, märkis Teder, see kõik jääb aega enne 2008. aastat.

Kuidas ärimeeste vara võib isegi ühe aasta jooksul oluliselt muutuda, näitavad suuremate tõusude ja languste tabelid. Üksjagu paljude ärimeeste puhul on näha, et 2008. aastal võrreldes 2007. aastaga nende vara väärtus oluliselt tõusis ja samaväärselt langes 2009. aastal võrreldes 2008. aastaga.

Andmestikku vaadates on kerge tekkima küsimus, kas ka rikkad nutavad – eriti siis, kui vaid üks keeruline aasta viib sadu miljoneid või suisa kogu varanduse. Raske öelda, aga kindel on see, mõni varjab oma kaotusi paremini kui teine.

Koondtabelis on mitu ettevõtjat, kelle kunagine ärihiilgus on aastatega ühel või teisel põhjusel tuhmunud ja vara väärtus sulanud kui kevadine lumi. Ka kahekordse Rikaste TOPi võitja Hillar Tederi vara väärtus on aastatel 2011–2017 kukkunud 383,5 miljonilt eurolt 58,7 miljonile eurole.

Toome suurimate kaotajate rivist esile kolm markantsemat juhtumit varanduse kahanemisest kriisi ajal.

Joakim Heleniuse külm närv

Küllap nõudis Joakim Heleniuselt omajagu rahumeelsust rääkida 2008. aastal oma kõrgest kohast Äripäeva rikaste edetabelis, kus tema varandust hinnati 245 miljonile eurole (3,8 miljardile kroonile). Helenius rääkis toona vaid seda, et ilmselt järgmisel aastal on ta mõni koht madalamal positsioonil, sest vara väärtus tõenäoliselt langeb.

1980. aastatel Goldman Sachsi asepresidendi ja Merrill Lynchi juhatuse liikmeks tõusnud Joakim Heleniusest sai 1990. aastatel Eestis investeerimispankur, tema Hansapangaga kahasse tehtud investeerimisfondist sai ajapikku tema praegune ettevõte Trigon Capital.

Iroonia seisneb selles, et Äripäeva rikaste edetabel pannakse kokku septembris eelmise aasta andmete kohta ning 2008. aasta septembriks on kriis Heleniuse Trigon Capitali varadesse söönud juba korraliku augu. Pea miljardi kroonini ulatunud puhaskasumist sai pärast varade allahindlust poole miljardi krooni suurune kahjum. Heleniuse isiklikuks varaks hindas Äripäev 2009. aastal (2008. aasta aruande põhjal) 69 miljonit eurot, 176 miljoni euro suurune langus on Äripäeva TOPide võrdluses kõigi aegade suurim. Raske öelda, kas Heleniuse käekäik buumi tipuni enam ulatus.

Trigon Capital jõudis tagasi kasumisse alles 2012. aastal. Kaks aastat hiljem tuli alla hinnata Ukraina ja Venemaa investeeringud, 2015. aastal viisid probleemid idanaabrite juures ettevõtte uuesti kahjumisse ja uuesti nulli jõudis Trigon Capital alles eelmisel aastal. Samal aastal loobuti ka näiteks Tallinn Gate kaubanduskeskuse osalusest.

Tallinki mehed ja nende kadunud sajad miljonid

Sarnaselt Heleniusega võis suure rikkuse kokkulugemine nörritava üllatusena tulla ka Tallinki suuromanikele Ain Hanschmidtile, Enn Pandile ja Kalev Järvelillele, kes 2008. aasta edetabelis võtsid esimesed kolm kohta, kõigi isiklikku varandust hinnati pea 4 miljardile kroonile (veerand miljardit eurot).

Pärast aastaid kestnud küsimusi selle kohta, kuidas endine maksuameti juht, rahandusministeeriumi kantsler ja pangajuht said endale kontrollpaki Eesti suurimas laevafirmas, olid värsked miljardärid nõus nii palju vastama, et Äripäeva edetabel nende arust suuremat kuhugi ei kõlba. Küllap olid nad kursis sellega, kuhu nende varandus oktoobri lõpuks tüürinud oli, kui Kalev Järvelill irooniliselt vastas: „Huvitav, kus see raha mul siis on. Ma usun küll, et minust on Eestis palju rikkamaid inimesi.“

Järgmisel aastal olidki Tallinki omanikud tabelis hea mitu kohta allpool, nende varandus oli kahanenud 2-2,4 korda ja kriis viis igaühelt pea 150 miljonit eurot. Paar aastat hiljem kadus Hanschmidti ja Järvelille varast veel pea 50 miljonit eurot.

Tõuge Eesti suurimaks börsimanipulatsiooniks

Enamik suurematest langustest kirjeldab 2008. aastat, kui 500 kõige rikkama vara vähenes ühe ropsuga 30 protsenti. Kõige kiiremini said pihta kinnisvara või börsiga varanduse teeninud inimesed. Arco Varas olid täidetud mõlemad kriteeriumid ning Äripäeva edetabeli järgi kaotasid ettevõtte peamised aktsionärid aastaga 80-90 miljonit eurot.

Lisaks andis see tõuke ka Eesti suurimale börsimanipulatsioonile.