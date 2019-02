Tööturg soosib väljakutsetele avatud töötajaid

Tööjõu puuduse all ägav tööturg sunnib tööandjaid rohkem pingutama ning pakub töötajatele paremaid võimalusi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Palgainfo Agentuur ja tööportaal CVKeskus.ee avaldasid möödunud nädala lõpul tööturu- ja palgauuringu, millest selgub, et inimesed, kes on altid töökohta vahetama, teenivad oma alalhoidlikest kolleegidest suuremat palka. Hea erialase ettevalmistuse ja kogemusega töötajad, kes on viimase aasta jooksul töökohta vahetanud, teenivad keskmiselt 18 protsenti rohkem kui üle kümne aasta ühe tööandja juures töötanud inimesed.