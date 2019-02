Ettevõtjad tuleb päriselt lahendustesse kaasata

Tööandjate keskliidu tõstatatud probleemide taga kumab tõdemus, et riik kuulab ettevõtjaid vaid näiliselt, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äsja Tööandjate Keskliidu juhiks valitud Kai Realo ütles liidu aastakonverentsil, et Eesti ettevõtjate kõige põletavam probleem on tööjõupuudus, mis on kujunemas praktiliselt kriisiks. Probleeme on teisigi, kuid nende taust ühine: riik ei kuula ettevõtjate ettepanekuid probleemide lahendamiseks ja kaasamine on näiline.