Kõik rahapesijad väärivad ühesugust kohtlemist

Parim rohi kuulujuttude vastu on avatud suhtlus ning seda tuleb Swedbankilt järelejätmatult nõuda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Swedbanki ümber lahvatanud rahapesuskandaal on proovikiviks siinsetele finantsjärelevalvet tegevatele asutustele. Kui Danske panga turuosa Eestis on väike ning temaga resoluutselt käituda lihtne, siis Swedbank on suurima turuosaga jaepank Eestis ning selle mõju riigi majandusele on väga suur.