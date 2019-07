Eesti inimene on liiga kallis

Kõrged tööjõumaksud takistavad IT-arenduskeskuste loomist Eestisse, kuid lähitulevikus probleemile lahendust ei paista, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

USA börsil kaubeldava tehnoloogiafirma Twilio tehnoloogiajuht, üks hinnatuimaid eestlasi Räniorus, Ott Kaukver tunnistas intervjuus Äripäevale, et kui temalt küsitakse, kas tasuks avada oma kontor just Eestis, tuleb tal kahjuks eitavalt vastata, kui ettevõttel on suured värbamisplaanid. Tööjõumaksud on Eestis lihtsalt kõrgemad kui nii mõneski teises riigis. Sotsiaalmaksukoormus on Eestis suurem kui näiteks Suurbritannias.