Juurdelõikus Baltika moodi. Lõppmäng

Baltika "juurdelõikuse" puhul on saanud ja saavad nüüdki kõige kibedamalt karistada pikaajalised lojaalsed (väike)investorid, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Kunagise Eesti nimekaima rõivatootja Baltika Endspiel'i jälgides võiks ju öelda ka, et parem õudne lõpp kui lõputu õudus. Äripäev avaldab ometi kahetsust, et kardetavasti pole suurusjärkudes langenud väärtusega ettevõtte saatusest suurt midagi muud õppida kui teadmine, et Tallinna börsil tehakse väikeinvestorile ikka haiget.