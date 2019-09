Investor Baltika pakkumisest: see on naljategemine

Kogenud börsiinvestor, kelle portfellist leiab ka täna ülevõtmispakkumise teinud Baltika aktsiaid, peab suuraktsionäri pakutavat 10 senti väärtpaberi kohta naljategemiseks.

Baltika, kelle väikeaktsionärid said täna suuromanikult ülevõtmispakkumise, kontor Tallinnas Veerenni kvartalis. Foto: Liis Treimann

„10 senti aktsia kohta on naljategemine,“ kommenteeris Andres Lume Baltika tänast pakkumist. „Võib-olla nad ei tahagi kedagi üle võtta, vaid madala pakkumise ainus eesmärk ongi see, et täita ära kohustus pakkumine teha – tegelikult neid absoluutselt ei huvita, mida aktsionärid mõtlevad,“ nentis Lume.