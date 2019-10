Ärme nüüd sinofoobseks muutu

Äripäev kutsub juhtkirjas üles poliitikuid ja ametnikke mitte muutuma sinofoobseks, vaid käituma Hiina raha küsimuses pragmaatilisemalt.

Foto: Anti Veermaa

Eesti riik on asumas Hiina raha ja investeeringute suhtes tõrjuvale positsioonile. Seda on näha 5G-võrgu puhul, kus Eesti on allkirjastamas USAga ühismemorandumit, millega jätame Huawei selle ehitamise konkursilt eemale. Niisamuti on seda tunda ka Hiina raha nooliva Tallinna–Helsingi tunneli juures, kus Eesti riik on täiesti aja maha võtnud ja ainsa asjana sel aastal arendajatele lisaküsimusi saatnud. Kaasneva retoorikaga, et teeme seda viimast korda ja kui nüüd ka ei saa vastuseid, ärge enam tülitage.