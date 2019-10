Saksamaa lubab Huawei oma 5G-võrku

Saksamaa siseministeerium kinnitas, et riik ei välista 5G-võrgu loomisel Huawei seadmeid, vahendab CNBC.

See otsus on suur tagasilöök USA-le, kes on pikka aega survestanud liitlasi, et nad ei kasutaks Hiina telekomihiiu seadmeid, viidates pealtkuulamisele ja luuretegevusele. Seni on Austraalia ja Uus-Meremaa öelnud, et keelduvad Huawei seadmete kasutamisest.