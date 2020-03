Börsid täiega punases – jaluta ja puhka närvi

Foto: Anti Veermaa

Investorite mure kivina kukkuvaid turge vaadates on mõistetav, kuid müügipaanikaga kaasa minna ei ole hea mõte, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Börside jaoks oli möödunud nädal kõige hullem alates 2008. aasta finantskriisist. Nädalane langus viimasest tipust oli enam kui kümnendik. Ära on pühitud terve tänavune tootlus ning indeksid on jõudnud miinusesse. Aktsiatest on haihtunud müstilisena näivad 5 triljonit dollarit. Odavnesid ka eestlaste lemmikaktsiad Tallinna börsil. Ja kukkus nafta hind. Samal ajal kallinesid riskivabadeks peetavad USA võlakirjad, mis ühtlasi vähendas nende tootlust.