Börs: müük turgudel jätkub

USA aktsiaturgude avanemisel kukkusid Wall Streeti suurimad aktsiaindeksid kuuendat päeva järjest, lähenedes korrektsiooni territooriumile.

Sellel nädalal alanud langus USA aktsiaturgudel on suurim alates 2008-2009. aasta finantskriisist. Investorid üle maailma on mures koroonaviiruse mõjust globaalsele majandustegevusele. Mitmed ettevõtted, sealhulgas Apple, Mastercard ning United Airlines on teatanud, et koroonaviirusel on märkimisväärne mõju ettevõtte käibe ja kasumile esimeses kvartalis. Bank of America Merrill Lynch teatas neljapäeval, et maailmamajandus kasvab panga viimase prognoosi kohaselt ainult 2,8%, mis on madalaim kasv pärast finantskriisi.