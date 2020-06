Nägu ei meeldi, järelikult paneme kinni

Foto: Anti Veermaa

Kuigi külaliskorterite pidamine kui jagamismajanduse eriharu vajab ühiskonnas veel sissetöötamist, on vale läheneda õhus olevatele probleemidele keeldude-käskudega kirvemeetodil, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kägu on linnuriigis tuntud kui võõrasse pessa muneja, kuid see ei tähenda, et inimene peaks minema mitšurinlike võtetega looduses korda looma. Või kujutama ette, et käo põhiülesanne võiks olla asuda seinakella sees ja seal täistundi kukkuda. Eeltoodu mõjuks ehk absurdsena, kui igapäevaelus ei kerkiks enne avalikku arutelu esile kiusatus vaba turg regulatsioonide ja riikliku korraldusega paika panna.