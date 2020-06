Uue aja piimapukid

Foto: Anti Veermaa

Vaidlus teemal, kas postkontorid peavad olema maapiirkondades riigi armust ja maksumaksja poolt kinnimakstuna või hoopis äriliselt kasumlikena, on filosoofiliselt huvitav, aga kahjuks juba ammu tulevikule jalgu jäänud.

Hobifilosoofidele on see paras suuharjutuseks arutada, Äripäev leiab aga, et riigijuhid peaksid oma mõtetega olema juba palju kaugemal. Olema kohal selles tulevikus, kus mingeid teenuseid pakub maapiirkondades internet.