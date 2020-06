See on üks väga-väga positiivne suundumus

Foto: Anti Veermaa

Eesti investorite kogukond on valmistanud positiivse üllatuse. Ajal, kui börsidel toimusid järsud langused, on väikeinvestorite arv jõudsalt kasvanud.

Väikeaktsionäride arvu kasv ning investeerimiskultuuri levik on hea uudis seetõttu, et kui selline suundumus jätkub, siis võib see Eesti ühiskonnas põhjustada mitmeid positiivseid muutusi. Inimeste toimetulek paraneb, börsifirmad peavad muutuma läbipaistvamaks ja ka poliitikute valimisedu nurgakiviks ei saa enam olla ainult populism.