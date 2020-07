Ise me kaevame seda hauda

Foto: Anti Veermaa

Elu saare- ja ääremail ongi raske. Meie ainus võimalus on seda mõista, et neid mõjusid ettevõtjatele leevendada, ning sellest peab lähtuma ka Eesti poliitika Euroopa Liidus. Taunides protektsionismi, tuleb ka meil endil oma tillukese naba imetlemisest loobuda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Eelmisel nädalal kiitis Euroopa Parlament heaks ELi maanteetranspordi reformi ehk nn maanteepaketi, mille eesmärk on sõidukijuhtidele paremate töö- ja sotsiaalsete tingimuste tagamine, pettuste vähendamine ja õiglasem konkurents. Ütleme otse välja, et see on meile ebameeldiv. Niigi mitme probleemi küüsis ägav mahukas, ent madala rentaablusega autovedude valdkond saab rahvusvahelises konkurentsis Kesk- ja Lääne-Euroopa vedajatega tugeva löögi.