Vuntsidega vasalli kuues tulemine

Foto: Anti Veermaa

Valgevene presidenivalimised peaksid ka Eestile meenutama, et kui Vene kaarti pole parajasti laual, ei tähenda see, et seda pole pakis või mõne mängija peos. Parem oleks, kui me oma valikuid tehes seda teaksime ja sellega arvestaksime, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Peagi 66aastane Valgevene autoritaarne liider Aleksandr Lukašenka on ligi veerand sajandit võimul püsides teinud kõik selleks, et kindlustada endale sel nädalal peetavatel presidendivalimistel kuues ametiaeg. Sobivad kõik vahendid. Kohalik populaarne blogija Sergei Tihhanovski vahistati enne kandideerimisdokumentide esitamist ning tema asemel kandideerib abikaasa Svetlana. Kui kodanike põhiõigusi ja -vabadusi olulisel määral alla suruda, nagu „Euroopa viimaseks diktaatoriks“ hüütav Lukašenka seda teinud on, siis võib pühapäevast hääletustulemust laias laastus ette ennustada.