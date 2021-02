Väikese nutika eelis: kasvul pole piire

Foto: Anti Veermaa

Parim viis koroonaväsimusest võitu saamiseks on tegutsemine. Kes teaks seda paremini kui gasellfirmad! Praegu on ettevõtetel turul erakordne võimalus kasvu kiirendamiseks, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kuigi igapäevased halvad sõnumid koroonakriisist kipuvad neil päevil varjutama häid ja lootustandvaid, kinnitasid kolmapäeval Tallinnas peetud 21. Gaselli Kongressi esinejaid, et püssi põõsasse visata ei maksa. Ka Äripäev näeb, et turul on piisavalt kapitali, millele kasv üles ehitada. Riskijulgus loeb!