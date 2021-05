Valitsusel ja EVEA-l on vaja rääkida. Ja kuulata

Foto: Anti Veermaa

Väike- ja keskmiste ettevõtjate esindajad peaksid suhteliselt hõlpsalt peaministri jutule pääsema ning olema neid tugevasti mõjutavate seaduste ja korralduste loomesse sisulisel moel kaasatud. Aeg tundub vahepeal teises suunas tüürinud olukorra muutmiseks küps olevat, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

„Rääkige ettevõtjatega!“ hüüatas eespool nimetatud tüüpi ettevõtjaid koondav esindusorganisatsioon EVEA avalikus pöördumises Kaja Kallasele. Liidu sõnum on lühidalt kokku võetuna, et koroonapandeemiast tingitud seadused, määrused ja korraldused sajavad neile selga kiirustades tehtuna, mõju hindamata ning asjaosalistele üksnes näiliselt sõna sekka ütlemise võimalust pakkudes. Ajakirjanduse vahendusel otsustati peaministriga suhelda EVEA selgitusel seepärast, et varasemad pöördumised on jäänud sisulise tagasisideta.