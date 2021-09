Enefit Greeni müügist võime saada nii Leedu tuuleparke kui Eesti õlitehase

Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas. Foto: Raul Mee

Ekspertide hinnangul toob Enefit Greeni börsiletulekule edu institutsionaalsete ja jaeinvestorite suur huvi, kuid enne prospekti avaldamist on raske isegi seda öelda, mis võiks olla ettevõtte väärtus, arvestades, et me ei tea, kui palju raha üldse kaasatakse Enefit Greeni arendusteks.

Seni avalikkuse ees vähe tähelepanu saanud asjaolu on näiteks see, et lisaks uute aktsiate emiteerimisele müüb oma osalust Eesti Energia.

