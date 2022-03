Kandidaatriigi medal Ukrainale!

Ekspert: sõja ajal Ukrainast ELi liiget ei saa

Euroopa Liidu ekspert Keit Kasemets rääkis hommikuprogrammis, et seni ei olnud Ukraina avaldust Euroopa Liitu astumiseks teinud, kuid sel nädalal tegi seda. Kasemetsa sõnul sõja ajal Ukrainast liidu liiget ei saa, kuid sel nädalal esitatud liitumisavalduse vastu võtmine saadab ukrainlastele sõnumi, et neile on võimalus Euroopa Liidu pääseda.