Tagasi 24.07.25, 10:53 Tallinki juht: Eesti on isegi soomlastele kalliks muutunud Ühelt poolt mõjutab Soome hapras seisus majandus Eesti eksporti ja Tallinki kaubavedusid ning teisalt on Eesti ka Soome turistidele kalliks muutunud, mistõttu käivad soomlased siin laevaga harvem, rääkis Tallink Grupi juht Paavo Nõgene.

Tallink Grupi juht Paavo Nõgene tunneb maksutõusude taustal Eesti majanduse taastumise pärast muret.

Foto: Andras Kralla

Soomlaste osakaal Eesti välisturistidest on langenud 30% juurde, viitas Nõgene. “Kindlasti on üheks suureks mõjutajaks justnimelt kallidus, mis Eestisse on saabunud,” rääkis ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus põhjendas Nõgene, miks Tallink teises kvartalis kahjumisse jäi ja rääkis ettevõtte edasistest plaanidest. Samuti tegi ta ülevaate reisijate ja kaubaveo mahust laevafirma erinevatel liinidel ja puudutas ka jõude seisvate laevade probleemi.

Küsis Aivar Hundimägi.

