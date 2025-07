Tagasi 23.07.25, 09:24 Investor: krüptoraha liigub kauaoodatud lõppmängu USA võttis vastu seadused, mis reguleerivad, kuidas finantsasutused saavad ise luua tagatud krüptorahasid ehk stabiilsusmünte. Krüptoeksperdi Parol Jalaka sõnul on see kauaoodatud seadus, mis annab laiemalt krüptole mingigi legitiimsuse USAs.

Krüptoeksperdi Parol Jalaka sõnul pani USA paika krüpto piirid maailma tähtsaimal finantsturul.

Foto: Raul Mee

“Suuremas plaanis ma arvan, et krüpto on liikumas nii-öelda lõppmängu omadega. Mitte selle lõpu pärast, aga just viimasesse faasi, kus maailma kõige tähtsamal finantsturul on olemas piirded, kus on see mänguala, kus krüptoga saab mängida,” rääkis Jalakas.

Intervjuus selgitas Jalakas bitcoini hiljutise hinnaralli tagamaid ja turukäitumise muutusi. Seejuures tuli juttu nii suurfirmade krüptovarade ostudest, krüpto ETFide edust, krüpto integreerimisest pangandusse ja teistest trendidest.

Küsis Jaan-Martin Raik.

